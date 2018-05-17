Не только Голикова: отчего плачут политики

Политики тоже плачут — часто и по разным поводам. В четверг 17 мая в числе политических деятелей, не чурающихся сантиментов, оказалась экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она расплакалась в Госдуме, прощаясь с коллегами перед переходом на новый пост — ей было сложно говорить. Она стала не первым политиком, не сумевшим сдержать слез на публике: сегодня расплакаться при всех — новый тренд, позволяющий политикам выглядеть не слабаками, а живыми людьми.

Еще в 70-е годы прошлого века публично разрыдаться означало для политика показать свою слабость и неспособность властвовать собой. В середине прошлого века пустить слезу было серьезной политической ошибкой. Даже тайно — как в тот раз, когда

в 1978 году Маргарет Тэтчер призналась, что иногда плачет в постели после трудного дня, и ее обвинили в слабости.

Однако к концу XX века все изменилось, и уже в 1985 году та же самая Железная леди расплакалась на телевидении во время интервью, когда она говорила о своих маме и папе — она стала первым премьер-министром, не сдержавшим слез на экране. В следующий раз она плакала в 1990-м — и это были слезы прощания: Маргарет Тэтчер покидала пост премьера Великобритании. А в СССР «плачущим большевиком» называли Николая Рыжкова, председателя Совета министров с 1985 по 1991 год, который мог заплакать, например, в Армении на месте землетрясения в Спитаке или на партийном съезде.

Фоторепортаж: Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме __is_photorep_included11754211: 1

Сегодня рыдающий политик — это человечный политик, что регулярно подтверждают представители власти на собственном примере. Так, в течение восьми лет своего правления 44 президент США Барак Обама плакал на публике семь раз. В последний раз это произошло в январе 2017 года во время прощальной речи главы государства в Чикаго. Тогда он обращался к своей жене Мишель и дочерям Саше и Малии со словами: «Вы сделали Белый дом местом, которое принадлежит всем» — и прослезился. Плакал он также в 2008 году, рассказывая слушателям в универститете Северной Каролины о своей скончавшейся от рака бабушке, в 2010-м на похоронах американской правозащитницы Дороти Хейт, в 2012-м после массового убийства в начальной школе «Сэнди Хук» в Коннектикуте, на похоронах губернатора Гавайев Дэвида Инуйе в 2012-м, на концерте Ареты Франклин в 2015-м и во время представления нового закона об обращении с оружием в 2016-м.

Слезы никак не вредили образу американского президента — напротив, он выглядел трогательно.

Charles Rex Arbogast/AP

Эмоции пошли на пользу и имиджу Хиллари Клинтон в 2008-м, когда она проиграла праймериз от Демократической партии и кандидатом в президенты США стал Барак Обама. Тогда на ужине в Нью-Гемпшире ее довел до слез простой вопрос: «Как вы поддерживаете в себе бодрость духа и остаетесь такой великолепной?» «Я бы не смогла этого сделать, если бы страстно не верила, что все это было правильно, — начала она отвечать. — Эта страна дала мне так много возможностей, я просто не хочу увидеть, как мы катимся назад, знаете». И тут ее голос дрогнул. Тогда она выглядела человеком, который готов двигаться дальше. И она двинулась – в 2016-м выиграла праймериз, и тогда уже всплакнул ее муж Билл Клинтон. «Я так горжусь ей», — сказал он на ужине в том же Нью-Гемпшире, утирая слезу. Плакала ли Хиллари, проиграв в результате президентские выборы Дональду Трампу, мы не знаем.

В 2017-м слезы выступали и на глазах бывшего вице-президента США Джо Байдена — это случилось через две недели после того, как Барак Обама читал свою прощальную речь. Байден растрогался, получая президентскую награду Медаль Свободы.

Иван Гущин/ТАСС Владимир Путин и Дмитрий Медведев на митинге в день голосования на президентских выборах, 4 марта 2012 года

Почти все это были рыдания от горечи — однако история знает и политические слезы радости. В 2009 году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сумел сдержать эмоции и уткнулся в носовой платок, услышав, что Рио-де-Жанейро выбрали место проведения Олимпийских игр 2016 года. А в России в 2013 году сенсацию произвели слезы президента России Владимира Путина на концерте в День полиции: тогда его растрогала песня «Так хочется жить», исполненная группой «Рождество».