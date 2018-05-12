Лейся, песня: с чего начиналось «Евровидение»

В 1950-х, на заре телевизионного века, все телерадиокомпании мира, существовавшие в тот момент, почти не имели никакой связи друг с другом. Так и появилось «Евровидение» — ТВ-сеть, объединившая компании стран Европы, учредив Европейский вещательный союз — ЕВС. А уже в середине 50-х появилась идея создать общий конкурс для культурного сближения. Марсель Беценон, генеральный директор швейцарского телевидения, на одном из собраний предложил свой вариант конкурса, целью которого является выбрать лучшую песню Старого Света. Соревнование было основано на уже существующем музыкальном фестивале в Сан-Ремо, который проходил в Италии.

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Название «Евровидение» было впервые упомянуто в отношении EBС в ноябре 1951 года. Сам конкурс сначала назывался «Гран-при Евровидения». Однако позже конкурс и сам Союз стали абсолютными синонимами, хоть последний все еще существует. Сегодня в него входят 66 членов, охватывающие 79 стран. Среди российских медиа в ЕВС входят Первый канал, телеканал «Россия» и радиостанция «Маяк».

Первое «Евровидение» состоялось в 1956 году в швейцарском городе Лугано. В конкурсе принимали участие Италия, Швейцария, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция и Германия, от каждой страны выступали по два исполнителя. Первой победительницей стала Лис Ассия из Швейцарии. С каждым годом число стран, желавших принять участие в песенном состязании, увеличивалось, и тогда были введены новые правила. От конкурса на следующий год отстраняли те страны, которые показали наихудшие результаты в текущем году.

Правила игры просты: выигрывает исполнитель, набравший наибольшее количество очков, а страна победителя принимает у себя следующий конкурс. Иногда страна по каким-то причинам может отказаться от проведения «Евровидения» в своих краях, и тогда конкурс переносят в другое место.

В 1969 году так вышло, что первое место заняли сразу четыре страны: Нидерланды, Франция, Великобритания и Испания. Чтобы решить, какой стране достанется честь провести следующий конкурс на своей территории, пришлось проводить жеребьевку. По ее итогам «Евровидение» прошло в Амстердаме.

С течением времени в правила начали вноситься различные ограничения. С 1957 года появилось требование, что песня не должна длиться более трех минут, а с 1960-го конкурс показывают на телевидении в прямом эфире. После случая с четырьмя победителями правила были изменены таким образом, что если несколько стран набирают одинаковое количество очков, они выступают еще раз и проводится новое голосование.

1989 год для «Евровидения» запомнился сразу двумя юными участниками: 11-летней Натали Пак от Франции и 12-летним Гили Натанелем, выступавшим за Израиль. После этого было введено ограничение по возрасту: участники должны быть старше 15 лет.

Россия принимает участие в конкурсе с 1994 года. Страну на первом для нашей страны состязании представляла певица Мария Кац, победившая в национальном конкурсе России. Она выступила под псевдонимом Юдифь с песней «Вечный странник» и заняла девятое место, набрав 70 очков. Ее результат оставался лучшим для России на последующие шесть лет.

«Евровидение» — мирный конкурс, однако и здесь иногда происходят скандалы и курьезные случаи. И часто это связано с политическими проблемами. Например, в 2009 году группа из Грузии собиралась исполнить на конкурсе композицию «We Don't Wanna Put In». Название песни было намеренно созвучно с фамилией тогдашнего премьер-министра России — Владимира Путина. Такая композиция была выбрана в знак протеста Грузии против вооруженного конфликта с Россией, который возник в августе 2008 года. Из-за жалоб со стороны России организаторами конкурса было поставлено условие, что грузинская группа может выступить только с другой песней. В результате страна отказалась от участия в 2009 году, когда конкурс проходил в РФ.

Иногда неловкие ситуации на конкурсе оказываются всего лишь шуткой.

В 2010 году во время выступления испанского певца на сцену вышел мужчина, который начал кривляться вместе с циркачами, которые были частью номера. Спустя несколько секунд на сцену вышла охрана, и мужчина спрыгнул в зал. Позже выяснилось, что это был испанский пранкер Джимми Джамп, который частенько выбегает на футбольные поля во время матчей.

В 2017 году в финале «Евровидения», когда конкурс проходил в Киеве, посреди выступления украинской певицы Джамалы на сцену выбежал мужчина с флагом Австралии на плечах. Затем он повернулся спиной к сцене и спустил штаны, оголив пятую точку. Это был украинский пранкер Виталий Седюк, который «разыграл» похожим образом уже много знаменитостей. Однако этот розыгрыш стоил Седюку около 8,5 тысяч гривен штрафа.