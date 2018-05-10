Самая русская француженка: Марине Влади — 80 лет

В нашей стране Марина Влади известна, главным образом, как последняя жена Владимира Высоцкого, прожившая с ним 10 лет, с 1970-го по 1980-й, до самой его смерти. Однако на родине французской актрисы русского происхождения если и упоминают об этом десятилетии ее жизни, то мельком: французы предпочитают помнить, что первым мужем Марины Влади был актер и режиссер Робер Оссейн, с которым она познакомилась на съемках картины «Мерзавцы попадают в ад» в 1955 году.

Во Франции Марину Влади и Робера Оссейна, проживших в браке с 1955 по 1959 год и ставших родителями двоих сыновей, до сих пор называют легендарной парой. В 2015 легенда даже ожила – актриса и ее первый муж встретились в телепередаче и предались воспоминаниям на экране.

Французы были тронуты.

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И все же нехорошо говорить об певице и актрисе, снявшейся в восьмидесяти фильмах, успешно игравшей в театре и написавшей несколько книг, только как о жене знаменитого французского режиссера и великого русского поэта. Хотя она действительно оказывала на мужчин магическое действие.

В числе ее поклонников был Марчелло Мастрояни, с которым 16-летняя Марина Влади познакомилась в 1954 году на съемках итальянской картины «Дни любви». В нее были влюблены Орсон Уэллс, снявший ее в 1965-м в картине «Фальстаф» и Марко Феррери, у которого она снялась в ленте «Пчелиная матка» в 1963-м (за эту роль она получила приз Каннского кинофестиваля).

А Жан-Люк Годар – в 1966-м Марина Влади сыграла в его фильме «Две или три вещи, которые я знаю о ней», — обращался к ней в письмах «Мариночка» и долгие годы предпочитал не говорить о ней (по слухам, из-за того, что она отвергла его чувства). Кстати, в интервью, которое было опубликовано Le Figaro в честь 80-летия актрисы в четверг, 10 мая, она назвала «Фальстафа», «Пчелиную матку» и «Две или три вещи, которые я знаю о ней» самыми значимыми в своей фильмографии.

Фоторепортаж: Юбилей Марины Влади __is_photorep_included11745925: 1

Марина Влади, урожденная Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, родилась 10 мая 1938 года Клиши-ла-Гаренн неподалеку от Парижа. Она была младшей из четырех дочерей Владимира Полякова, оперного певца, оказавшегося добровольцем на фронтах Первой мировой в 1915-м и оставшегося во Франции, и Милицы Энвальд, балерины, бежавшей от большевистской революции в 1919-м.

Дочери артистичных родителей тоже выбрали профессии, связанные с искусством: сестры Марины Влади, Одиль Версуа и Элен Варнье – были актрисами, самая старшая из них, Ольга Варен была телережиссером.

Собственно, в профессию Марину привела одна из сестер – когда девочке было 11 лет, она сыграла вместе с ней в итальянской картине «Летняя гроза».

В конце 60-х сестры организовали трио Les Soeurs Poliakoff – «Сестры Поляковы» — они исполняли русские народные песни. Тогда же, с 1966-го по 1967 год, они вместе играли в «Трех сестрах» Чехова на сцене парижского театра Эберто.

Влади много снималась в итальянском кино, играла в драматических фильмах и картинах «новой волны», славу ей принесли комедии – во Франции ее считают комической актрисой, да и сама Марина говорит о себе, что она, прежде всего, актриса именно этого жанра.

Если было бы отдельное амплуа «русской», то и в нем французской актрисе не было равных – ее часто приглашали на роли девушек славянского происхождения. Итальянская «Степь» по повести Чехова, французская комедия «Твист снова в Москве», итальянская экранизация «Воскресения» Льва Толстого, немецкая картина «Следуй за мной» о судьбе чешских эмигрантов в Западной Германии. К этому списку можно было бы добавить «Преступление и наказание» 1956 года с Жаном Габеном и Робером Оссейном в главных ролях, но придется оговориться: персонажи этой вольной экранизации романа Достоевского – французы, а не русские.

Возможно, стоит еще упомянуть фильм «Колдунья» 1956 года, принесший славу Марине Влади — хотя действие происходит в Скандинавии, картина поставлена по повести Куприна «Олеся».

О жизни Марины Влади в России написано немало – в том числе, и ею самой в книге «Владимир, или Прерванный полет». Что же было дальше?

После 1980 года она вернулась во Францию. Смерть Высоцкого она еле пережила – но ей помог четвертый муж, врач-онколог Леон Шварценберг. Вместе они прожили 23 года, но в 2003-м он скончался от рака.

С тех пор Марина Влади жила в пригороде Париже дачной жизнью – с лошадьми и собаками. Закончив активно сниматься, она стала больше писать. Еще в 1979-м в соавторстве с сестрами она написала рассказ «Бабушка», потом вышли сборник «Рассказы Милицы» (1989 год), книга воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет» (1989), роман «Коллекционер из Венеции» (1990), эссе «От сердца к животу» (1996), роман «Мой вишневый сад» (2001), мемуары «24 фото в секунду» (2005), роман «На пляже, человек в черном» (2006).

А в 2015-м Марина Влади устроила аукцион, распродав вещи, оставшиеся у нее после кончины Высоцкого. Среди них были предметы, принадлежавшие другим ее мужьям и письма Жан-Люка Годара.

Тогда тот факт, что она решила выставить на торги посмертную маску Владимира Высоцкого и другие предметы, с которыми была связана память о нем, вызвала в России возмущение.

Однако приобрел их российский бизнесмен, поклонник поэта Андрей Гавриловский, создавший музей Высоцкого в Екатеринбурге. Свой поступок она объясняла тем, что хочет избавиться от прошлого и обратиться в будущее.

Сейчас Марина Влади живет в квартире неподалеку от центра Парижа, кормит собак и канареек и крайне редко дает интервью. В последний раз снялась в полнометражной картине в 2010-м году – это было малобюджетный фильм «Несколько часов передышки» о гомосексуальной паре из Ирана, вынужденной бежать в Европу.

Работала она бесплатно – денег на картину было очень мало. Но она была счастлива, хотя и жила в то время на пенсию, составлявшую 600 евро в месяц. «В кино роли для женщин моего возраста редки, и это настоящий подарок. Фильм снят с крошечным бюджетом, чудо, что он вообще состоялся. Он простой, чувственный, эмоции передаются больше взглядами, чем словами», — рассказывала она о картине, показанной потом на фестивале в Санденсе.

«В моей жизни было четыре мужа, много возлюбленных и трое сыновей. Я жила ради них, поэтому когда я пишу, это для них, потому что они рядом со мной, вместе со мной», — призналась она как-то. Что ж, возможно, говорить о ней как о жене и матери было бы не так уж и неправильно, и все же она остается актрисой, певицей, писательницей и одной из самых красивых женщин Франции.