Грабеж и обмороки: 8 странных событий в истории Канн

Канны — это, разумеется, кино, но не только кино. Наверное. каждый из тех, кто когда-нибудь побывал на главном кинофестивале мира, может вспомнить забавный эпизод или странное происшествие. Мы собрали несколько из них — уже давно вошли в историю моменты, когда...

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Когда женщин в обуви без каблука не пустили на показ

В 2015 году в Каннах разгорелся скандал из-за туфель: несколько дам, пытавшихся посетить показ фильма «Кэрол», не смогли попасть на красную дорожку. Их остановила охрана – и все и-за того, что на женщинах была обувь на плоской подошве. Позже СМИ сообщали, что одна из дам была в ботинках, а другая в сандалиях. Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо назвал этот инцидент «избытком рвения у одного охранника», однако скандал вышел громким: в 2016 году Джулия Робертс даже прошла по красной ковровой дорожке босиком – в знак протеста.

Когда на красной дорожке запретили делать селфи

В 2015-м фестивальный директор Тьерри Фремо запретил делать селфи, выходя на красную дорожку Канн. «Когда вы делаете селфи, вы выглядите отвратительно, как никогда», — заявил он, но оговорился, что фотографировать себя не запрещено, но крайне нежелательно.

Любители селфи, по его словам, создают на красной дорожке эффект «бутылочного горлышка» перед выходом к фотографам.

Когда Жан-Клод Фан Дамм подрался с Дольфом Лундгреном

Но не по-настоящему. В 1992 году звезды боевиков прилетели в Канны, чтобы представить фильм «Универсальный солдат». В то время в прессе активно ходили слухи, будто в процессе съемок отношения между Ван Даммом и Лундгреном были весьма напряженными – и на красной дорожке, у самой лестницы актеры действительно устроили потасовку, попавшую во все СМИ. Однако драка оказалась шуточной. «Мы перед этим выпили, и Жан-Клод, больший шоумен, чем я, придумал это сделать», — вспоминал потом Лундгрен.

Когда в Каннах прошла череда ограблений

2013 год в Каннах оказался годом преступлений. Два были вполне рядовыми, хотя и крупными: сначала из стены одного из отелей был выломан сейф с драгоценностями на $1 млн, затем злоумышленники обманом заставили охрану другого отеля отдать им ожерелье De Grisogono стоимостью $2,6 млн. А затем произошло странное:

в тот момент, когда члены жюри Кристоф Вальц и Даниэль Отей давали интервью французскому телеканалу, на набережной Круазетт появился мужчина с подозрительным предметом, похожим на оружие. Далее раздался звук, напоминавший выстрел.

Явившаяся полиция разогнала толпу криками «Бегите, у него пистолет!», полиция задержала предполагаемого злоумышленника. Никто не пострадал, а съемки передачи продолжились.

Когда фестивальный фильм довел зрителя до обморока

В 2002 году вышел фильм Гаспара Ноэ «Необратимость» с Моникой Белуччи и ее тогдашним мужем Венсаном Касселем. В картине снялась самая красивая пара Франции, но зрители, пришедшие на премьеру, пришли от нее не в восторг, а в ужас: «Необратимость» оказалась драмой, которую может смотреть только человек с очень крепкими нервами. Череда жестоких сцен, включая 10-минутный эпизод изнасилования, вызвала у публики возмущение. Один из них и вовсе упал в обморок. Скандал сыграл режиссеру на руку: в Турции и Греции, например, «Необратимость» обогнала по популярности даже всеми любимую «Амели» Жана-Пьера Жене.

Когда Мадонна вышла на публику в бюстгальтере

Оговоримся — это был знаменитый бюстгальтер с конусообразными чашечками, придуманный для нее Жан-Полем Готье. В нем она пришла в 1991 году на документальный фильм о самой себе «Правда или действие: В постели с Мадонной».

Помимо бюстгальтера, на ней были панталоны и накидка — выходить вот так запросто, в белье, себе до Мадонны никто не позволял.

Когда Бриджит Бардо первой в мире вышла на пляж в бикини

Да, популярностью раздельного купальника женщины обязаны именно Бриджит Бардо — в 1953 году ей первой хватило смелости для того, чтобы выйти на пляж в бикини. Ей было всего 18, и она наверняка не думала, что этот момент войдет в историю Каннского фестиваля и в историю женского купального костюма. Однако факт остается фактом: благодаря французской актрисе носить купальник-бикини стало и прилично, и модно.

Когда Жан-Люк Годар получил тортом в лицо

Кинокритики бывают очень жестоки — это ощутил на себе Жан-Люк Годар в 1985 году, когда одному из зрителей не понравилась его картина «Приветствую тебя, Мария». Зрителем оказался Ноэль Годен, «активист-кондитер», бельгийский «юморист-анархист» и шоумен, известный привычкой швырять торты с кремом в лицо тех, кем он недоволен. От его рук страдали, в числе прочих, Николя Саркози, Билл Гейтс и другие известные персоны. Жан-Люк Годар оказался единственным, кто нашел шутку с тортом не грубой, а забавной. После того, как режиссер «новой волны» узнал, что из-за эпизода с тортом бельгийцу отказали в доступе на фестиваль, Годар лично позвонил организаторам и попросил вернуть аккредитацию.