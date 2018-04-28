Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

angel baby Публикация от Kylie (@kyliejenner) 19 Апр 2018 в 3:29 PDT

Самым громким событием минувшей зимы стало рождение первенца 20-летней Кайли Дженнер и 25-летнего Трэвиса Скотта. Малышка появилась на свет 1 февраля. Однако героиня реалити-шоу «Семейство Кардашьян» на протяжение длительного времени скрывала от общественности свою беременность.

Девушка боялась негативной реакции со стороны поклонников, которая могла бы стать причиной стресса и отрицательно сказаться на здоровье дочери.

«Извините за то, что держала вас в неведении. Я понимаю, что вы привыкли, что я сообщаю вам обо всем, через что прохожу. Моя беременность — это то, что я решила не показывать миру. Я знала, что мне нужно подготовиться к этой роли положительным и здоровым образом без стресса. Я не планировала на этом заработать. Я знала, что мой ребенок будет чувствовать любой стресс и все мои эмоции, поэтому я решила сделать это для моей маленькой жизни и нашего счастья», — написала звезда в своем инстаграме.

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Впрочем, несмотря на трогательные слова, оставить без внимания столь важный факт биографии, как беременность, Кайли не могла. На протяжении девяти месяцев девушка снимала небольшие видеоролики, из которых впоследствии сделала мини-фильм. Сейчас его можно посмотреть ее ютуб-канале. Девочку, кстати, назвали Сторми.

Эдди и Ханна Редмэйн

Весной звезда «Вселенной Стивена Хокинга» Эдди Рейдмэн и его супруга Ханна стали родителями во второй раз.

10 марта у Эдди появился долгожданный наследник — сын Люк Ричард Бегшван.

Сначала родители волновались, как на появление нового члена семьи отреагирует их старшая дочь Ирис (в июле девочке исполнится три года, но она уже невероятная «собственница»). Беспокойство оказалось напрасным, Ирис была искренне рада появлению брата.

В этом году во второй родителями стали и солист группы Maroon 5 Адам Левин с супругой Беати Принслу — известной моделью Victoria's Secret. Девочка появилась на свет 16 февраля, ее назвали Джио Грейс. Молодые люди вместе уже шесть лет — они встречались на протяжении двух лет, прежде чем пожениться. Беати не считает нужным скрывать от общественности материнство.

Не стесняясь набранных во время беременности килограммов, она часто выходила в свет со старшей дочерью Дасти Роуз, активно освещала свою жизнь в социальных сетях и часто рассказывала о принципах воспитания.

Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол и его супруга Лорен Парсекиан впервые стали родителями 6 февраля. «Нет слов, которые могли бы в полной мере передать, что произошло с моим сердцем», — написал в своем инстаграме Лорен. Поделился с поклонниками радостной новостью в социальных сетях и новоиспеченный отец.

«Мое сердце», — написал Аарон под фотографией ножки новорожденной дочери.

Майк Мизанин и Марис Уэлле

У героя американского реалити-шоу Майка Мизанина и франко-канадской модели Марис Уэлле первенец появился 27 марта в 11.40. Девочка родилась немного раньше положенного срока, но оказалась абсолютно здоровой.

Новорожденную назвали Монро Скай и сразу же завели ей аккаунт в инстаграме.

Сейчас за жизнью месячной малышки следят уже 58,5 тыс. человек.

Бетани Хэмилтон и Адам Диркс

В этот же день, 27 марта, счастливыми родителями мальчика Уэсли Филиппа стали известная серфингистка Бетани Хэмилтон и ее супруг пастор Адам Дирк.

Хэмилтон широко известна не только как спортсменка, но и человек, переживший нападение акулы, — в 13 лет из-за укуса она осталась полностью без левой руки.

Впрочем, это не омрачает ей жизнь. Это уже второй ребенок звездной пары — и тоже сын. Разница в возрасте у мальчиков составляет три года.

Робин Тик и Април Лав Гири

Lucky Daddy! Публикация от Robin Thicke (@robinthicke) 26 Мар 2018 в 4:48 PDT

Долгожданный ребенок появился у R&B-певца Робина Тика и Април Лав Гири 24 феврале. Пара начала встречаться в 2015, а спустя год музыкант предложил модели руку и сердце. Для Робина это уже второй ребенок — за 10 лет брака с актрисой Поле Пэттон у них родился сын Джулиан. А вот для 23-летней модели новорожденная дочь Мия стала первым ребенком.