Все свое: Трамп накормит Макрона зеленью с огорода

Официальный визит президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит Макрон в США завершится вечером 24 апреля государственным ужином в Белом доме. Это будет первый раз, когда Дональд Трамп и его супруга будут давать прием такого масштаба в честь главы иностранного государства.

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Подготовка к торжественному мероприятию легла на плечи первой леди США Меланьи Трамп — она отчитывалась о ней в своем твиттере, а СМИ подробно освещали весь процесс и детали. О гостях, меню, стиле оформления интерьера все уже известно — хотя до ужина остается еще несколько часов.

Spent yesterday with my team checking on the final details of our first State Dinner with France. pic.twitter.com/vHoQ1rTA3s — Melania Trump (@FLOTUS) 23 апреля 2018 г.

Первый для Трампов государственный ужин будет существенно отличаться от тех, что традиционно давали их предшественники. Проходить он будет в Государственной столовой Белого дома, вмещающей около 150 человек. Что неудивительно: если раньше приемы давались роскошные, на 350 персон, с привлечением мировых звезд вроде Бейонсе, то в этот раз на ужин приглашены всего 120 человек, а выступать перед гостями будут солисты Вашингтонской национальной оперы.

Относительно небольшое количество гостей можно объяснить тем, что на прием, в нарушение традиции, не пригласили лидеров оппозиционной партии (в данном случае – демократической) и журналистов, в былые годы получавших пачки приглашений. Впрочем, как отмечает The New York Times, кое-кого из демократов на ужин все-таки позвали – это губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс. Кроме того, по традиции, которая на сей раз была соблюдена, на государственный ужин не приглашаются все члены Кабинета правительства США — только избранные. Сейчас известно только, что среди них окажется министр финансов Стивен Мнучин со своей супругой Луиз Линтон.

Evan Vucci/AP Первые леди Франции и США Брижит Макрон и Меланья Трамп, и их супруги Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне, 24 апреля 2018 года

Подготовка к ужину, как сообщает то же издание, оказалась нервной на фоне расследования о связях Трампа с Россией и бесконечно тянущегося скандала из-за истории с актрисой порнофильмов и моделью Playboy, которая якобы имела роман с главой США.

Однако Меланья Трамп, руководившая при организации мероприятия командой из 14 человек, призывала всех к спокойствию.

«Мы, возможно, не получим ту порцию похвалы, которую мы заслуживаем, — сказала директор по коммуникациям Меланьи Трамп Стефани Гришэм. — Но я знаю, что команда прекрасная — и она знает, что команда прекрасная. Мы не опозорились — и она не опозорилась».

Декор и стиль оформления помещения выбирала сама первая леди Америки. Для украшения коридоров Белого дома она выбрала ветви цветущих вишневых деревьев в количестве 1200 штук — на северо-востоке США сейчас как раз пора цветения. Букеты из белого душистого горошка и белой сирени будут стоять на столах в обеденной зале.

Помещение для мероприятия Меланья Трамп решила оформить в сливочно-золотой цветовой гамме — это сочетание цветов ассоциируется с самими Трампами. Фарфоровую посуду для мероприятия взяли из коллекции Клинтонов и старших Бушей.

After months of preparations, @POTUS and I are looking forward to hosting our first State Dinner with France! Thank you to everyone who has worked so hard to make this visit a success. pic.twitter.com/j7fKmUhISJ — Melania Trump (@FLOTUS) 23 апреля 2018 г.

Отдельное внимание прессы привлекло меню мероприятия — оно оказалось неожиданно изысканным, особенно если учесть, что сам Дональд Трамп всем деликатесам предпочитает фаст-фуд или хорошо прожаренный стейк. Изысканным — и при этом изобретательным: шеф-повар Белого дома Кристета Комерфорд смогла соединить в одном обеде традиционные американские блюда, придав им французских акцент и отдельно подчеркнув влияние, которое Франция оказала на юг США.

Изысканность представляет хрустящая крошка песочного теста, которая украсит салат, подаваемый с несладким пирожным из козьего сыра из обожженного лука (сейчас очень модно обжигать продукты). Признаки французского влияния на США проявятся в бараньей корейке, гарниром к которой послужит джамбалайя, традиционное блюдо Луизианы, в котором сочетаются рис, овощи и ветчина (по-французски – jambon, отсюда и название). И, наконец, тарт с нектаринами и щедрой порцией густых французских сливок — creme fraiche.

Три перемены блюд — это куда меньше, чем подавал в свое время Барак Обама. При этом, как отмечает The Washington Post, зелень для ужина была собрана на огороде Белого дома, разбитом еще Мишель Обамой.

Когда Трампы пришли в Белый дом, многие опасались, что Меланья избавится от огорода — но она его сохранила и даже использует урожай.

Остается вино. Несмотря на то, что у Трампа есть собственный винодельческий бренд, напиток гостям из Франции выбрали с других виноделен. Он приехал с Западного побережья США — в частности, с северо-запада, из Орегона, где в последнее время развивается виноделие.