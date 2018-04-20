Обогнали Канны: топ-10 нарядов ММКФ

Светлана Бондарчук
Главный редактор журнала Hello! Посетила мероприятие с любимцем героинь светской хроники дизайнером Александром Тереховым. Нетрудно догадаться, кто ее одел, но во что — вопрос куда интереснее. Сияющее и полностью закрытое платье в пол действительно выделялось из общей массы, однако сзади оно было оснащено вентиляцией, да и разрез до бедра вряд ли предполагал, что эта одежда будет продуваться всеми ветрами.
Татьяна Навка
Фигуристка и жена пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка также предпочла серое платье Terekhov остальным, но кто-то должен был принять участие в выборе туфель: французский мысок и высоченный каблук составили ансамбль довольно спорный. Казалось бы, Навка при своем телосложении и 170 см роста может не так сильно стараться выглядеть как выпускница подмосковной школы образца 2007 года, но, видимо, что-то пошло не так.
Возможно, организаторы не зря переживали из-за переноса дат фестиваля на месяц до Каннского — сложно не только фильмы судить, но и одежду выбирать.
Аглая Тарасова
Звезда российской ленты «Лед» и бывшая девушка Милоша Биковича в числе многих предпочла наряд российского бренда Tegin Fashion House. Платье состояло из черного корсета с кокеткой, а также дымчато-серой юбки из туали. По сообщению официального аккаунта бренда, юбка состоит из 12 метров шелкового материала.
Стилисты дополнили образ металлизированным геометрическим клатчем.
Тарасова появилась на красной ковровой дорожке вместе с Игорем Верником, с которым они вели церемонию.
Сати Казанова
Певица Сати Казанова выбрала скромный по российским меркам наряд французского дома Balmain и действительно радовала глаз. Это был классический черный Balmain с крупными стразами и большими плечами, смотрелись уместно и длинные рукава, и мягкая линия разреза чуть выше колена.
Оказывается, для того чтобы фотографироваться рядом с кланом Михалковых, необязательно нужно платье, а можно просто соединить жакет и юбку, оставив открытым аккуратный пресс.
Прямые волосы, винная помада и практически нулевой макияж глаз смотрелись так естественно, как будто только ее стилизовали люди из 2018 года.
Ольга Зуева
Пока все обсуждают появление актрисы без своего возлюбленного, новоиспеченного режиссера Данилы Козловского, можно порадоваться ее выбору платья. Звезда нового фильма «Тренер» выбрала очень гармоничный ансамбль Valentino: бледно-зеленое платье с черной вышивкой подчеркивало и молодость и наличие у Зуевой чувства вкуса, и при этом в наряде не замечено ни одного разреза.
Макияж можно отнести к самым удачным на всем мероприятии из-за его простоты.
Красные губы и ненакрашенные глаза, отдельной благодарности достоин отказ от бронзера.
Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая, которую многие знают по роли в российской версии «Нотр-Дама», выглядела по меньшей мере умнее большинства гостей открытия фестиваля. Пальто и шляпа — все от любимца московского Mercedes-Benz Fashion Week Игоря Гуляева, да и ноги в винных ботфортах — в тепле.
Зеленое шерстяное пальто-оверсайз с глянцевыми черными патами и черной же шляпой смотрелись достаточно гармонично.
Остается вопрос, когда для российской эстрады станет очевидным факт того, что темные смоки-айз не решают все проблемы, и делать их на ковровые дорожки в остальном мире перестали так же, как и плотно накрученные плойкой волосы.
Зара
Певица посетила церемонию в женственном платье в пол от ливанского бренда от-кутюр Elie Saab тонкой работы — полностью покрытом бисером и пайетками цвета морской волны. Платье немного закрывало плечи широкими лямками, но все-таки недостаточно плотно для суровых московских ветров у кинотеатра «Пушкинский».
Полупрозрачная юбка вызвала смешанные эмоции — с одной стороны, открывается вид на безукоризненные ноги, а с другой — этот фасон мы видели году эдак в 2010-м.
Анастасия Волконская-Решетова
Кто-то должен был сказать девушке Тимати, что платье как у Моники Белуччи может носить только Моника Белуччи. Ну или диснеевская Урсула — ей тоже подошли бы драпированные рукава. Впрочем, московский бомонд носил и видел всякое, поэтому образ девушки большинство критиков сочли «поразительным».
Тяжелый черный жаккард с пышной плотной юбкой и глубокое декольте до солнечного сплетения — сразу видна работа отечественных пластических хирургов.
Мария Кожевникова
Другие депутаты Государственной Думы в этом году, несомненно, выделились больше бывшей звезды сериала «Универ», но и она смогла доказать, что способна на создание информационного повода.
Какая разница, сколько цветов помещено на пудровое платье, если мать троих детей максимально открыто демонстрирует то, чем она их вскормила?
Спасибо розоватым соцветиям в зоне ореолов, благодаря им мы видели не совсем все.
Белла Потемкина
Светской львице и подруге всего «Дома-2» нравится продвигать свою последнюю коллекцию одежды, однако при взгляде на полностью фиолетовый ансамбль, кроме вопроса «За что?», возникает и другой: неужели стоит неукоснительно придерживаться тренда на самый популярный цвет года, объявленного компанией Pantone?
Простой крой платья на тонких бретельках мог бы подчеркивать преимущества своего насыщенного фиолетового цвета, если бы шов сбоку платья был не так заметен.
Да и перекрученный лиф смотрелся небрежно. Хорошо, что сверху была фиолетовая шуба — защита от холодов и дополнительное отвлечение внимания от грубых металлизированных туфель на толстой черной подошве.