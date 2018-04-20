Обогнали Канны: топ-10 нарядов ММКФ

Евгения Новоженина/РИА «Новости» Дизайнер Александр Терехов и главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на церемонии открытия 40-го ММКФ в Москве, 19 апреля 2018 года

Главный редактор журнала Hello! Посетила мероприятие с любимцем героинь светской хроники дизайнером Александром Тереховым. Нетрудно догадаться, кто ее одел, но во что — вопрос куда интереснее. Сияющее и полностью закрытое платье в пол действительно выделялось из общей массы, однако сзади оно было оснащено вентиляцией, да и разрез до бедра вряд ли предполагал, что эта одежда будет продуваться всеми ветрами.

Евгения Новоженина/РИА «Новости» Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на церемонии открытия 40-го ММКФ в Москве, 19 апреля 2018 года

Фигуристка и жена пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка также предпочла серое платье Terekhov остальным, но кто-то должен был принять участие в выборе туфель: французский мысок и высоченный каблук составили ансамбль довольно спорный. Казалось бы, Навка при своем телосложении и 170 см роста может не так сильно стараться выглядеть как выпускница подмосковной школы образца 2007 года, но, видимо, что-то пошло не так.

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Возможно, организаторы не зря переживали из-за переноса дат фестиваля на месяц до Каннского — сложно не только фильмы судить, но и одежду выбирать.

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Актриса Аглая Тарасова на церемонии открытия 40-го ММКФ в Москве, 19 апреля 2018 года

Звезда российской ленты «Лед» и бывшая девушка Милоша Биковича в числе многих предпочла наряд российского бренда Tegin Fashion House. Платье состояло из черного корсета с кокеткой, а также дымчато-серой юбки из туали. По сообщению официального аккаунта бренда, юбка состоит из 12 метров шелкового материала.

Стилисты дополнили образ металлизированным геометрическим клатчем.

Тарасова появилась на красной ковровой дорожке вместе с Игорем Верником, с которым они вели церемонию.

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Певица Сати Казанова на церемонии открытия 40-го ММКФ в Москве, 19 апреля 2018 года

Певица Сати Казанова выбрала скромный по российским меркам наряд французского дома Balmain и действительно радовала глаз. Это был классический черный Balmain с крупными стразами и большими плечами, смотрелись уместно и длинные рукава, и мягкая линия разреза чуть выше колена.

Оказывается, для того чтобы фотографироваться рядом с кланом Михалковых, необязательно нужно платье, а можно просто соединить жакет и юбку, оставив открытым аккуратный пресс.

Прямые волосы, винная помада и практически нулевой макияж глаз смотрелись так естественно, как будто только ее стилизовали люди из 2018 года.

Ольга Зуева

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Актриса Ольга Зуева на церемонии открытия 40-го ММКФ в Москве, 19 апреля 2018 года

Пока все обсуждают появление актрисы без своего возлюбленного, новоиспеченного режиссера Данилы Козловского, можно порадоваться ее выбору платья. Звезда нового фильма «Тренер» выбрала очень гармоничный ансамбль Valentino: бледно-зеленое платье с черной вышивкой подчеркивало и молодость и наличие у Зуевой чувства вкуса, и при этом в наряде не замечено ни одного разреза.

Макияж можно отнести к самым удачным на всем мероприятии из-за его простоты.

Красные губы и ненакрашенные глаза, отдельной благодарности достоин отказ от бронзера.

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Певица Анастасия Стоцкая и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии открытия 40-го ММКФ в Москве, 19 апреля 2018 года

Анастасия Стоцкая, которую многие знают по роли в российской версии «Нотр-Дама», выглядела по меньшей мере умнее большинства гостей открытия фестиваля. Пальто и шляпа — все от любимца московского Mercedes-Benz Fashion Week Игоря Гуляева, да и ноги в винных ботфортах — в тепле.

Зеленое шерстяное пальто-оверсайз с глянцевыми черными патами и черной же шляпой смотрелись достаточно гармонично.

Остается вопрос, когда для российской эстрады станет очевидным факт того, что темные смоки-айз не решают все проблемы, и делать их на ковровые дорожки в остальном мире перестали так же, как и плотно накрученные плойкой волосы.

Зара

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Певица Зара на церемонии открытия 40-го ММКФ в Москве, 19 апреля 2018 года

Певица посетила церемонию в женственном платье в пол от ливанского бренда от-кутюр Elie Saab тонкой работы — полностью покрытом бисером и пайетками цвета морской волны. Платье немного закрывало плечи широкими лямками, но все-таки недостаточно плотно для суровых московских ветров у кинотеатра «Пушкинский».

Полупрозрачная юбка вызвала смешанные эмоции — с одной стороны, открывается вид на безукоризненные ноги, а с другой — этот фасон мы видели году эдак в 2010-м.

Анастасия Волконская-Решетова

volkonskaya.reshetova/Instagram.com Модель Анастасия Волконская-Решетова на церемонии открытия 40-го ММКФ в Москве, 19 апреля 2018 года

Кто-то должен был сказать девушке Тимати, что платье как у Моники Белуччи может носить только Моника Белуччи. Ну или диснеевская Урсула — ей тоже подошли бы драпированные рукава. Впрочем, московский бомонд носил и видел всякое, поэтому образ девушки большинство критиков сочли «поразительным».

Тяжелый черный жаккард с пышной плотной юбкой и глубокое декольте до солнечного сплетения — сразу видна работа отечественных пластических хирургов.

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова на церемонии открытия 40-го ММКФ в Москве, 19 апреля 2018 года

Другие депутаты Государственной Думы в этом году, несомненно, выделились больше бывшей звезды сериала «Универ», но и она смогла доказать, что способна на создание информационного повода.

Какая разница, сколько цветов помещено на пудровое платье, если мать троих детей максимально открыто демонстрирует то, чем она их вскормила?

Спасибо розоватым соцветиям в зоне ореолов, благодаря им мы видели не совсем все.

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости» Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия 40-го ММКФ в Москве, 19 апреля 2018 года

Светской львице и подруге всего «Дома-2» нравится продвигать свою последнюю коллекцию одежды, однако при взгляде на полностью фиолетовый ансамбль, кроме вопроса «За что?», возникает и другой: неужели стоит неукоснительно придерживаться тренда на самый популярный цвет года, объявленного компанией Pantone?

Простой крой платья на тонких бретельках мог бы подчеркивать преимущества своего насыщенного фиолетового цвета, если бы шов сбоку платья был не так заметен.

Да и перекрученный лиф смотрелся небрежно. Хорошо, что сверху была фиолетовая шуба — защита от холодов и дополнительное отвлечение внимания от грубых металлизированных туфель на толстой черной подошве.