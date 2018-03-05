«Оскар» снял траур: 8 самых ярких выходов

Джейн Фонда

Mario Anzuoni/Reuters Актриса Джейн Фонда перед церемонией вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 4 марта 2018 года

Хочется начать с неподражаемой в свои 80 лет Джейн Фонды. Непонятно, каким сверхъестественным силам актриса продала душу, но она просто отказалась стареть.

Немногие кинозвезды могут позволить себе выйти на красную ковровую дорожку в облегающем белоснежном платье Balmain — и уже точно среди них нет тех, кто всего на 10 лет моложе премии самой премии «Оскар».

Фонда дополнила платье с графичным декольте белым клатчем и серебряным значком #Time'sUp.

Дженнифер Лоуренс

Carlo Allegri/Reuters Актриса Дженнифер Лоуренс перед церемонией вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 4 марта 2018 года

Лоуренс уже давно стала любимицей критиков и поклонников киноиндустрии из-за того, что «Оскары» с ее появлением стали веселее: пару лет назад она споткнулась на лестнице, когда шла забирать свою награду, на следующий год она выпала из машины, на которой подъехала.

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В этом году звезду «Голодных игр» запечатлели перелезающей через кресла с бокалом вина в руке.

Lucas Jackson/Reuters

В последнее время стилисты актрисы одевают ее в довольно смелые наряды, они призваны поддержать кампанию самого позднего фильма Лоуренс «Красный воробей». На этот раз их стараниями мы увидели Дженнифер Лоуренс в золотом платье на бретельках, расшитом пайетками. Вся эта красота — Dior.

Рита Морено

Звезда экранизации культового американского мюзикла «Вестсайдская история» заставила все мировые СМИ предаться ностальгии. Дело в том, что Морено надела то же самое платье с узорчатой юбкой, что и на церемонию вручения той же самой кинопремии в 1962 году.

Lucas Jackson/Reuters Актриса Рита Морено во время церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 4 марта 2018 года

В тот далекий вечер актриса забрала домой приз за роль Аниты — лучшую женскую роль второго плана.

И это прекрасная дань юбилейному «Оскару», взрастившему не одно поколение первоклассных актеров. У черного платья только осовременили лиф и добавили зону декольте. Возможно это было не лучшей идеей для не самой подтянутой актрисы, но главное, чтобы всем было весело.

Николь Кидман

Mario Anzuoni/Reuters Актриса Николь Кидман перед церемонией вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 4 марта 2018 года

До самого дня церемонии никто не мог предположить что именно должна надеть Николь Кидман на это мероприятие, чтобы затмить саму себя образца прошлого года.

Тогда Кидман стала любимым мемом интернета на «Оскаре»-2017: Актриса очень боялась повредить дорогие украшения на руках, поэтому хлопала «ладошками» отогнув пальцы назад.

abc Николь Кидман на церемонии вручения Оскар, 2017 год

Но это уже не главное, потому что звезда нашла выход из положения и вечером предстала перед журналистами в темно-синем платье с огромным, другого слова просто нет, бантом спереди на поясе. Честно говоря, после этого подарка от Giorgio Armani никто не обращал внимание на красные лодочки Christian Louboutin. Тайна наряда актрисы раскрылась подписчикам аккаунта журнала Vogue в инстаграме за несколько часов до начала церемонии.

Эллисон Дженни

Carlo Allegri/Reuters Актриса Эллисон Дженни перед церемонией вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 4 марта 2018 года

Прошедшим вечером актриса забрала свою золотую статуэтку в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль матери фигуристки Тони Хардинг в фильме «Тоня против всех».

Для красной ковровой дорожки Дженни выбрала классику Голливуда: красное платье дизайнерского дома Reem Acra, фасон — русалка, декольте — присутствует.

Потрясающе элегантные рукава платья, струящиеся до самого пола и убранные назад волосы дополнили победный образ актрисы.

Марго Робби

Jordan Strauss/Invision/AP Актриса Марго Робби перед церемонией вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 4 марта 2018 года

Хотя Марго уступила первое место в номинации за лучшую женскую роль, она была одета явно лучше лауреата премии «Оскар» Фрэнсис Макдорманд.

Марго Робби надела белое платье французского бренда Chanel, что не стало сюрпризом, ведь на прошлой неделе австралийка уже официально стала амбассадором марки.

В любом случае, женщины пришли на прошедшую церемонию не соревноваться друг с другом, а праздновать.

Эллисон Уильямс

Carlo Allegri/Reuters Актриса Эллисон Уильямс перед церемонией вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 4 марта 2018 года

Несколько лет назад на нее смотрели как на звезду комедийного сериала «Девчонки», а теперь Уильямс оказалась на самом престижном ковре Голливуда.

Несмотря на то, что звезда киноленты «Прочь» приехала не по-звездному рано, она все равно шелестела бриллиантами в ушах и пышной юбкой наряда цвета пудры Armani Prive.

Лиф был расшит прозрачными стразами, а плечи — закрыты ненавязчивой сетчатой тканью.

Тимоти Шаламе

Mario Anzuoni/Reuters

22-летний актер впервые появился на красной ковровой дорожке «Оскара», и сразу — с серьезной номинацией. Для выхода в свет Тимоти подобрали белый костюм с белой рубашкой — и даже бабочкой того же цвета. По искрометной идее стилистов, черными должны были остаться ботинки актера. Возможно, это новая тенденция в Голливуде — все мы помним, что на подиумах и не такое творят.

Сценарист фильма «Зови меня своим именем» Джеймс Айвори даже разместил портрет молодого человека на собственной рубашке.

И хотя награду за лучшую мужскую роль заслуженно унес Гэри Олдмен, фильм получил свою статуэтку за лучший адаптированный сценарий. Так что, может быть, лицо Шаламе приносит удачу если его носить непосредственно на себе?