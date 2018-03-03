Дорога к «Оскару»: звезды сошлись на черном

Когда звезды Голливуда впервые объявили, что в приглашениях на церемонию вручения премии «Золотой Глобус» в графе «дресс-код» будет вписано слово «черный», мир удивленно нахмурился. Инициативу выдвинула группа актрис и активисток, которая поддержала движение против харрасмента #MeToo и начала кампанию Time's Up («Время вышло»).

Willy Sanjuan/Invision/AP Накануне церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз, январь 2018 года

В сообщении Фонда правовой защиты Time's Up говорилось, что одежда черного цвета есть у всех. Это не только серьезный, но и демократичный цвет. В Средние века черный ассоциировался не только со скорбью и грустью, но и с престижем из-за дороговизны краски.

Он долгое время оставался цветом элит: особ королевский кровей, судей, священников. Помимо прочего, черный цвет всегда элегантен, он вне времени.

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Популярность пришла к движению #MeToo («Я тоже») после обвинения знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. После бойкота, объявленного продюсеру кинокомпании Miramax Films, во всей киноиндустрии произошел мощнейший прорыв: десятки жертв харрасмента после многих лет молчания рассказали о произошедшем с ними. Теперь из Голливуда стараются «выкинуть» всех когда-либо уличенных в этом преступлении — и громко об этом заявляют.

«Золотой глобус»

Jordan Strauss/Invision/AP Опра Уинфри во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз, январь 2018 года

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов вручения премии «Золотой глобус» стала мотивирующая речь телеведущей и гражданской активистки Опры Уинфри. На сегодняшний день ролик собрал 9,5 миллионов просмотров на ютьюбе. Опре вручили премию Сесила Б. Демилля за выдающиеся заслуги в области кинематографа.

В поддержку движения мужчины прикрепили значок Time's Up («Время вышло») на лацканы черных пиджаков, а ведущий Сет Майерс во вступительной речи поздоровался с публикой: «Добрый вечер, дамы и оставшиеся джентльмены!.. Приходит новая эра, и я могу это подтвердить, потому что уже много лет белый мужчина столько не нервничал в Голливуде».

Майерс также заявил, что на премии «Золотой Глобус» впервые за три месяца мужчины не придут в ужас, если услышат свое имя, публично зачитанное вслух.

Лауреат премии за лучшую женскую роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис МакДорманд в благодарственной речи поддержала тенденцию: «Я держу свои политические взгляды при себе, но находиться в этом зале сегодня было потрясающе, как и быть частью тектонического сдвига в системе управления этой индустрии».

«Поверьте мне, женщины, которые находятся здесь сегодня, пришли не за едой. Мы здесь ради работы», — уверяла МакДорманд.

На премии присутствовал Джеймс Франко, который позже был обвинен в сексуальных домогательствах и, соответственно, был занесен в черный список гостей всех премий на ближайшее время.

«Грэмми»

В конце января группа женщин, работающих на крупные звукозаписывающие студии, попросила гостей музыкальной премии надеть белую розу в знак причастности к движению #MeToo. Активистки объяснили выбор цветка его символическим значением: исторически белая роза является символом надежды, сочувствия и сопротивления.

На этот раз большинство гостей пренебрегли негласным черным дресс-кодом — все-таки в музыкальной индустрии цвет наряда играет большую роль, чем в кино.

Премия «Грэмми» стала одной из самых политизированных церемоний в истории. Самый успешный лауреат премии Кендрик Ламар выступил с речью на актуальную в США тему о контроле над огнестрельным оружием.

Matt Sayles/Invision/AP Хиллари Клинтон со своей книгой на экране во время церемонии вручения премии «Грэмми» в Нью-Йорке, январь 2018 года

В ходе монолога ведущего премии Джеймса Кордена публике показали видео, на котором Хиллари Клинтон читает книгу Майкла Вульфа «Огонь и ярость» о президентстве Дональда Трампа в компании таких исполнителей, как Джон Ледженд, Снуп-Дог, Шер и Карди Би.

Скандал после премии спровоцировал президент Академии звукозаписи Нил Портноу — его обвинили в мужском шовинизме. Волна недовольства правозащитников поднялась после того, как из 86 возможных наград на исполнителей женского пола пришлось лишь 17. Портноу прокомментировал ситуацию, сказав, что женщинам необходимо «активизироваться». Певицы резко отреагировали на высказывание президента и выразили надежду, что вскоре его уволят за проявленную нетерпимость.

BAFTA

Vianney Le Caer/Invision/AP Герцогиня Кембриджская Кэтрин и принц Уильям во время церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне, февраль 2018 года

Мероприятие состоялось 18 февраля в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Церемония вручения награды британской киноакадемии показала, что англичане полностью поддерживают своих американских коллег и носят траур не только в знак солидарности, но и чтобы активизировать свои «кадровые чистки» на почве харрасмента.

Церемонию посетили президент академии BAFTA герцог и герцогиня Кембриджские — принц Уильям и Кейт Миддлтон. Недоумение публики вызвал наряд герцогини, которая не соблюла неофициальный дресс-код мероприятия: Кейт появилась в темно-зеленом платье в пол, подпоясанном тонкой черной лентой.

Этот выбор вовсе не означает, что пара поддерживает сексуальное насилие: дело в том, что члены королевской семи не могут говорить о политике — ни одному из них нельзя даже голосовать.

Впрочем, невеста принца Гарри Меган Маркл этого правила, как и многих других, не придерживается: она открыто высказала свое мнение по поводу движений #MeToo и #Time'sUp на форуме в честь Королевского фонда. Звезда сериала «Форс-мажоры» является послом ООН по защите прав женщин, в ходе дискуссии она подчеркнула, что эти кампании в свете — отличный способ выделить «женщин, наделенных полномочиями, и людьми, которые их поддерживают».

На лондонской премии Фрэнсис Макдорманд снова вызвала овации публики, когда вышла забирать свою награду: «Спасибо, британские люди кино. Как вы видите, у меня небольшие проблемы с соблюдением правил [Макдорманд пришла на премию в красно-розовом платье]. Но я поддерживаю своих сестер в черном в их гражданском акте неповиновения».

Чего ждать от «Оскара»

За все время гламурного траура по жертвам харрасмента многие начали задаваться вопросом о целесообразности ношения черного. Главный аргумент против этой идеи — ее тотальная бесполезность.

Перед предстоящей церемонией вручения наград американской киноакадемии «Оскар» общественность замерла в ожидании.

Поддержат ли организаторы новый тренд, или черного в сезоне было предостаточно? Анонимный источник из движения Time's Up поделился с Times информацией о том, что гостей главной кинопремии года не будут просить надевать черное, но значок с их логотипом «был бы желателен».

Одна из продюсеров премии Дженнифер Тодд рассказала изданию The New York Times, что Академия собирается сделать ставку «на фильмы, а не на культурный момент, который их окружает». Тодд подчеркнула, насколько знаменателен 2018 год для премии, — в этом году «Оскару» исполняется 90 лет.