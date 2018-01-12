Где будем делать талию: секреты выбора костюма

Мода щадит мужчин — в отношении классического костюма тренды меняются не чаще 5-7 лет, а изменения касаются деталей — кроя, ширины лацкана, ширины пиджака, цвета, фактуры. По словам исследователя моды и главного редактора Fashionography Тима Ильясова, в 2000–е деловой костюм состоял из брюк с довольно низкой талией, а сами штанины были узкими. Сейчас же в моду возвращаются классические брюки на высокой талии. «На Pitti Uomo мы видим немало отсылок к 70-м, вновь появляются вельвет, бархат, оттенки охры, меняется фасон брюк, теперь они могут быть короче и шире», — говорит он. Но слепо следовать трендам, даже если очень хочется надеть бархатный пиджак цвета бордо, не стоит, иначе можно выглядеть нелепо.

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Ключевое требование при выборе классического костюма отнюдь не соответствие моде, а особенности фигуры.

По словам Тима Ильясова, при покупке костюма многие ориентируются не на свое телосложение, а на его бренд и стоимость. Между тем, марки костюма разложены по фигурам. «Итальянские костюмы подходят для молодых и спортивных, а английские, наоборот, лучше сидят на более крупных мужчинах – в них предусмотрена объемная пройма рукава и жесткое плечо, которое помогает скрыть недостатки фигуры. В свою очередь, итальянский костюм подчеркнет природные несовершенства, так как в нем предусмотрено мягкое плечо и узкая талия», – объясняет собеседник «Газеты.Ru».

Глеб Гаранич/Reuters Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во время выступления в Киеве

Те, кто не учитывает особенности собственной фигуры при выборе костюма, рискуют произвести на окружающих комичное впечатление. Грешат этим даже политики — кто знает, сколько раз Михаила Саакашвили осмеивали из-за неправильных брюк. «Например, у мужчины есть живот или объемные бедра, а он надевает очень узкие вещи. Также часто встречаются мешковатые костюмы: свисающие сильно ниже линии ягодиц пиджаки, плечи, которые многократно превосходят естественную линию плеча, огромные мешковаты брюки, которые иногда бывают даже длиннее, чем надо», — делится личными наблюдениями Тим Ильясов.

Подогнать по фигуре

В теле

Мужчинам с лишним весом стоит обратить внимание на костюмы свободного кроя. Пиджак должен быть однобортным, а брюки – свободными в области бедер. Не стоит носить и массивные ремни, которые делают акцент на талии. А вот помочь скрыть лишний вес могут пиджак, застегнутые на две пуговицы, и галстук. Ключевое правило – он должен быть широкий и желательно длинный.

Худощавый

Arthur Mola/AP Лара Лието и Эдриан Броуди на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля

Обладателям худощавого телосложения рекомендуем присмотреться к слегка суженным брюкам и приталенным пиджакам. Также хорошо будут смотреться пиджаки с накладными карманами. Такой крой поможет скрыть недостаток мышечной массы и зрительно расширить торс. И не надевайте жилетки, если не хотите подчеркивать худобу. А вот к ремню и узкому галстуку однозначно стоит присмотреться.

Атлетичный

Тем, кто активно занимается спортом, подойдут слегка зауженные снизу брюки с низкой талией. Но в бедрах они обязательно должны быть свободными. Пиджак же при таком телосложении должен быть однобортным. Многим мужчинам со спортивным телосложением кажется, что обтягивающий костюм подчеркнет, что время в спортзале было проведено с пользой. Но оставьте эту задачу футболкам и пуловерам, классический костюм при таком телосложении все-таки должен сидеть слегка свободно.

Как избежать ошибок

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел Сергей Лавров

По словам эксперта, ключевая ошибка связана с выбором рубашки на мероприятие. В последнее время мужчины все чаще появляются в рубашках темных оттенков — темно-синих, темно-бордовых, черных. Однако подобное совершенно недопустимо, поскольку по правилам деловая рубашка может быть только светлой — белой, голубой, светло-розовой иди светло-сиреневый.

При составлении делового образа не меньшее значение имеет обувь. Несмотря на то, что большинство россиян отдает предпочтение простым ботинкам, ошибки все же встречаются. Не стоит со строгим деловым костюмом сочетать обувь на высокой толстой подошве, например, ту, что представлена в коллекциях Jimmy Choo или Prada.

На кого ориентироваться при выборе делового костюма по-прежнему непонятно.

С трендсеттерами в России дела обстоят сложно.

Как отмечает Тим Ильясов, всегда в безупречно подобранных костюмах появляются лишь Владимир Путин и Сергей Лавров, большинство же других представителей власти зачастую выглядят совсем не так, как должны. Иконой стиля среди медиаперсон, по словам эксперта, можно назвать Андрея Малахова. Впрочем, ориентироваться на стиль звезд едва ли стоит – для публичных персон значительно важнее создать впечатление, чем соблюдать норму стиля, тем более классического.