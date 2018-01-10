Убийство Версаче: семья не поверила сериалу

Первый сезон «Американской истории преступлений» был посвящен делу бывшего игрока в американский футбол О Джея Симпсона, в 1994 году обвиненного в убийстве жены и ее приятеля и осужденного на 33 года. (В середине прошлого года бывший спортсмен был условно-досрочно освобожден).

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Новые серии расскажут историю убийства модельера Джанни Версаче, погибшего в 1997 году от рук молодого человека по имени Эндрю Кьюненен, серийного убийцы, соблазнявшего солидных богатых мужчин.

За съемками второго сезона «Убийство Джанни Версаче» пристально следили. Самого модельера сыграл актер венесуэльского происхождения Эдгар Рамирес, роль многолетнего партнера Джанни Версаче Антонио Д'Амико досталась Рики Мартину (артисты, кстати, в жизни — близкие друзья), а Эндрю Кьюненена изобразил в сериале молодой актер мюзиклов Даррен Крисс, известный по сериалу «Хор» (продюсировал его тот же Райан Мерфи, что ставит и «Американскую историю преступлений»).

Reuters Музыкант Стинг со своей супругой Труди Тайлер, принцесса Уэльская Диана и Элтон Джон отдают дань уважения Джанни Версаче в Миланском соборе, 22 июля 1997 года

Еще в ходе подготовки к съемкам всех волновал вопрос, кто же будет играть Донателлу Версаче. Поначалу предполагалось, что роль достанется Леди Гаге (хорошей подруге Донателлы Версаче), однако продюсер сериала Райан Мерфи решил, что правильнее будет отдать ее Пенелопе Крус. В результате актриса примерила парик цвета платины, освоила итальянский акцент Донателлы Версаче, а главное — постаралась как можно деликатнее сыграть противоречивую роль: «Это деликатная история, потому что я играю живую женщину, которая потеряла брата при чудовищных обстоятельствах и которая до сих пор скучает по нему, несмотря на то, что прошло уже 20 лет», — говорила она в беседе с Гвинет Пэлтроу для журнала Interview.

При подготовке к роли Пенелопа Крус немного разговаривала с самой Донателлой Версаче — как она говорила в интервью журналу Vogue, ей нужен был этот разговор. «Я правда надеюсь, что когда она увидит сериал, он ее порадует. Я уверена, что некоторые сцены оттуда ей будет тяжело смотреть, потому что многие из них посвящены смерти ее брата, к которой я отношусь с большим уважением. Я делала это с большой любовью», — рассказывала Крус.

Однако накануне выхода сериала любовь оказалась поставлена под сомнение.

Reuters Вилла Джанни Версаче в Майами-Бич вскоре после его убийства, 1997 год

8 декабря семья Джанни Версаче распространила заявление, в котором утверждалось, что сериал нужно считать художественным вымыслом. «Семья Джанни Версаче не давала своего разрешения на съемки будущего сериала о смерти господина Джанни Версаче и не участвовала в них никоим образом, — говорится в заявлении, переданном при помощи дома Versace. — Поскольку Версаче не давали разрешения на выход книги, на основе которой частично поставлен сериал, и не участвовали в работе над сценарием, это шоу можно считать исключительно вымыслом».

Продюсер сериала Райан Мерфи с этим категорически не согласен. «Семья Версаче заявила, что это художественный вымысел, но это не вымысел, — заявил он изданию Entertainment Weekly. — [Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений] был основан на документальной книге Джеффри Тубина. «Версаче» основан на документальной книге Морит Орт, которая обсуждалась, придирчиво анализировалась и пересматривалась на протяжении почти 20 лет. Она работала на Vanity Fair. Морин Орт — безупречный репортер, и мы придерживаемся ее версии. Наш сериал основывается на ее данных, так что в этом смысле это не вымысел, это научно-популярная работа, безусловно, с элементами докудрамы. Документальный фильм мы не делали».

На премьере сериала, прошедшей во вторник, 9 января, Райан Мерфи сообщил собравшимся, что накануне события Донателла Версаче отправила Пенелопе Крус огромный букет цветов. Сама актриса рассказала изданию WWD, что она восхищается страстным отношением к делу Донателлы Версаче и успехом, к которому она привела бренд: «Ей пришлось заниматься этим в момент опустошения, и она доказала, что она сильная женщина. Это было очень щедро с ее стороны, потому что я уверена, что она делала это, в том числе, и для него».

«Послушайте, может быть, ей будет слишком больно это смотреть, но я думаю, что мы обошлись с ее историей очень бережно, со всем уважением к ее чувству собственного достоинства», — добавил на премьере Райан Мерфи.