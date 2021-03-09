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Равные права вместо цветов: как в мире отметили 8 марта

Восьмого марта в десятках мировых столиц прошли акции в честь Международного женского дня — дня солидарности женщин и борьбы за равноправие. Особенно актуальной борьба стала в последние несколько лет, когда в мировом сообществе громко и всерьез заговорили о проблеме насилия — сексуального и психологического. В России же памятная дата потеряла политическую окраску и стала обычным выходным днем, когда мужчины дарят женщинам цветы и конфеты, а политики с телеэкрана говорят о хранительницах очага, прекрасном поле и музах.

По-настоящему женский день с лозунгами и требованиями вместо очередей у прилавков цветочных магазинов, без кухонных принадлежностей и подарочных корзин, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Полицейские и участница акции протеста в честь Международного женского дня в Вальпараисо, Чили, 8 марта 2021 года Полицейские и участница акции протеста в честь Международного женского дня в Вальпараисо, Чили, 8 марта 2021 года
Плакат с надписью &laquo;Патриархат&nbsp;- худшая пандемия&raquo; на акции в честь Международного женского дня в Сиднее, Австралия, 8 марта 2021 года Плакат с надписью &laquo;Патриархат&nbsp;- худшая пандемия&raquo; на акции в честь Международного женского дня в Сиднее, Австралия, 8 марта 2021 года
Варшава, Польша, 8 марта 2021 года Варшава, Польша, 8 марта 2021 года
Плакат с надписью &laquo;Женщина&nbsp;- это революция&raquo; на акции в честь Международного женского дня в столице Алжира, 8 марта 2021 года Плакат с надписью &laquo;Женщина&nbsp;- это революция&raquo; на акции в честь Международного женского дня в столице Алжира, 8 марта 2021 года
Афины, Греция, 8 марта 2021 года Афины, Греция, 8 марта 2021 года
Киев, Украина, 8 марта 2021 года Киев, Украина, 8 марта 2021 года
Ла-Пас, Боливия, 8 марта 2021 года Ла-Пас, Боливия, 8 марта 2021 года
Манила, Филиппины, 8 марта 2021 года Манила, Филиппины, 8 марта 2021 года
Женщины-фермеры на акции протеста против законов о земледелии, приуроченной к Международному женскому дню, в Бахадургархе, Индия, 8 марта 2021 года Женщины-фермеры на акции протеста против законов о земледелии, приуроченной к Международному женскому дню, в Бахадургархе, Индия, 8 марта 2021 года
Париж, Франция, 8 марта 2021 года Париж, Франция, 8 марта 2021 года
Буэнос-Айрес, Аргентина, 8 марта 2021 года Буэнос-Айрес, Аргентина, 8 марта 2021 года
Участницы движения Extinction Rebellion во время акции в честь Международного женского дня на центральной станции в Брюсселе, Бельгия, 8 марта 2021 года Участницы движения Extinction Rebellion во время акции в честь Международного женского дня на центральной станции в Брюсселе, Бельгия, 8 марта 2021 года
Монтевидео, Уругвай, 8 марта 2021 года Монтевидео, Уругвай, 8 марта 2021 года
Берлин, Германия, 8 марта 2021 года Берлин, Германия, 8 марта 2021 года
Алматы, Казахстан, 8 марта 2021 года Алматы, Казахстан, 8 марта 2021 года
Бейрут, Ливан, 8 марта 2021 года Бейрут, Ливан, 8 марта 2021 года
Асунсьон, Парагвай, 8 марта 2021 года Асунсьон, Парагвай, 8 марта 2021 года
Активистки в костюмах из &laquo;Рассказа служанки&raquo; во время акции в честь Международного женского дня в Сан-Паулу, Бразилия, 8 марта 2021 года Активистки в костюмах из &laquo;Рассказа служанки&raquo; во время акции в честь Международного женского дня в Сан-Паулу, Бразилия, 8 марта 2021 года
Барселона, Испания, 8 марта 2021 года Барселона, Испания, 8 марта 2021 года
Мадрид, Испания, 8 марта 2021 года Мадрид, Испания, 8 марта 2021 года
Во время акции протеста в честь Международного женского дня в столице Мексики, 8 марта 2021 года Во время акции протеста в честь Международного женского дня в столице Мексики, 8 марта 2021 года
Санкт-Петербург, Россия, 8 марта 2021 года Санкт-Петербург, Россия, 8 марта 2021 года
Акция в память о жертвах домашнего насилия накануне Международного женского дня у здания суда в Тель-Авиве, Израиль, 7 марта 2021 года Акция в память о жертвах домашнего насилия накануне Международного женского дня у здания суда в Тель-Авиве, Израиль, 7 марта 2021 года
Участники флешмоба &laquo;Цветы любимым!&raquo; в честь Международного женского дня в Парке Горького в Москве, 8 марта 2021 года Участники флешмоба &laquo;Цветы любимым!&raquo; в честь Международного женского дня в Парке Горького в Москве, 8 марта 2021 года
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Полицейские и участница акции протеста в честь Международного женского дня в Вальпараисо, Чили, 8 марта 2021 года
Плакат с надписью «Патриархат - худшая пандемия» на акции в честь Международного женского дня в Сиднее, Австралия, 8 марта 2021 года
Варшава, Польша, 8 марта 2021 года
Плакат с надписью «Женщина - это революция» на акции в честь Международного женского дня в столице Алжира, 8 марта 2021 года
Афины, Греция, 8 марта 2021 года
Киев, Украина, 8 марта 2021 года
Ла-Пас, Боливия, 8 марта 2021 года
Манила, Филиппины, 8 марта 2021 года
Женщины-фермеры на акции протеста против законов о земледелии, приуроченной к Международному женскому дню, в Бахадургархе, Индия, 8 марта 2021 года
Париж, Франция, 8 марта 2021 года
Буэнос-Айрес, Аргентина, 8 марта 2021 года
Участницы движения Extinction Rebellion во время акции в честь Международного женского дня на центральной станции в Брюсселе, Бельгия, 8 марта 2021 года
Монтевидео, Уругвай, 8 марта 2021 года
Берлин, Германия, 8 марта 2021 года
Алматы, Казахстан, 8 марта 2021 года
Бейрут, Ливан, 8 марта 2021 года
Асунсьон, Парагвай, 8 марта 2021 года
Активистки в костюмах из «Рассказа служанки» во время акции в честь Международного женского дня в Сан-Паулу, Бразилия, 8 марта 2021 года
Барселона, Испания, 8 марта 2021 года
Мадрид, Испания, 8 марта 2021 года
Во время акции протеста в честь Международного женского дня в столице Мексики, 8 марта 2021 года
Санкт-Петербург, Россия, 8 марта 2021 года
Акция в память о жертвах домашнего насилия накануне Международного женского дня у здания суда в Тель-Авиве, Израиль, 7 марта 2021 года
Участники флешмоба «Цветы любимым!» в честь Международного женского дня в Парке Горького в Москве, 8 марта 2021 года
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