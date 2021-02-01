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Диана: история в кино

В сети появились первые фотографии со съемок фильма «Спенсер» о трех днях из жизни принцессы Дианы, на которых американская актриса Кристен Стюарт поразила интернет-общественность своим сходством с леди Ди.

Когда летом прошлого года стало известно, что роль Дианы Спенсер будет исполнять звезда Голливуда, Twitter возмутился – пользователям не понравилось, что в качестве исполнительницы главной роли не выбрали британскую актрису. Однако Кристен Стюарт уже доказала, что сможет воплотить образ любимой народом принцессы.

Играть леди Ди – задача, которая уже выпадала в разные годы другим актрисам. Насколько похожи на нее Наоми Уоттс («Диана: история любви»), Эмма Коррин (сериал «Корона») и другие актрисы, «Газета.Ru» предлагает решить читателям.

Подробнее об актрисах, которые пытались достоверно изобразить всеми любимую леди Ди, — читайте в нашем материале.

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Принцесса Диана (в центре) и актрисы, сыгравшие ее Принцесса Диана (в центре) и актрисы, сыгравшие ее
Актриса Кэролин Блисс в фильме &laquo;Чарльз и Диана: Королевская история любви&raquo; (1982). Картина вышла всего через год после свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы в Вестминстерском аббатстве. Для Кэролин Блисс это был экранный дебют. Роль Чарльза исполнил Дэвид Робб. Фильм стал 28-м в списке самых просматриваемых шоу в Америке за неделю. Актриса Кэролин Блисс в фильме &laquo;Чарльз и Диана: Королевская история любви&raquo; (1982). Картина вышла всего через год после свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы в Вестминстерском аббатстве. Для Кэролин Блисс это был экранный дебют. Роль Чарльза исполнил Дэвид Робб. Фильм стал 28-м в списке самых просматриваемых шоу в Америке за неделю.
Актриса Никола Формби в фильме &laquo;Женщины Виндзора&raquo; (1992). Фильм рассказывает о роли Дианы в истории британской монархии, а также о второй невестке королевы Елизаветы II Саре Фергюсон (бывшая супруга принца Эндрю) Актриса Никола Формби в фильме &laquo;Женщины Виндзора&raquo; (1992). Фильм рассказывает о роли Дианы в истории британской монархии, а также о второй невестке королевы Елизаветы II Саре Фергюсон (бывшая супруга принца Эндрю)
Актриса Серена Скотт Томас&nbsp;в фильме &laquo;Диана: Ее подлинная история&raquo; (1993). Фильм снят по одноименному роману британского писателя Эндрю Мортона. В картине затронуты проблемы в отношениях Дианы и Чарльза. Автор показывает зрителю Диану в затяжной депрессии. Актриса Серена Скотт Томас&nbsp;в фильме &laquo;Диана: Ее подлинная история&raquo; (1993). Фильм снят по одноименному роману британского писателя Эндрю Мортона. В картине затронуты проблемы в отношениях Дианы и Чарльза. Автор показывает зрителю Диану в затяжной депрессии.
Актриса Джули Кокс&nbsp;в фильме &laquo;Влюбленная принцесса&raquo; (1996). Фильм снят по книге Анны Пастернак. Сюжет крутится вокруг романа капитана Джеймса Хьюитта и леди Ди, который случился когда она еще была замужем за принцем Чарльзом, что потрясло весь королевский двор. Зрители были недовольны выбором актрисы, из-за того что Кокс брюнетка и ниже ростом, чем была сама принцесса. Актриса Джули Кокс&nbsp;в фильме &laquo;Влюбленная принцесса&raquo; (1996). Фильм снят по книге Анны Пастернак. Сюжет крутится вокруг романа капитана Джеймса Хьюитта и леди Ди, который случился когда она еще была замужем за принцем Чарльзом, что потрясло весь королевский двор. Зрители были недовольны выбором актрисы, из-за того что Кокс брюнетка и ниже ростом, чем была сама принцесса.
Актриса Эми Секомб в фильме &laquo;Диана&nbsp;&mdash; королева сердец&raquo; (1998). Картина про последний год жизни принцессы, где перемешались громкие романы, работа и отношения с сыновьями. Для Эми Секомб эта роль стала единственной в фильмографии. Актриса Эми Секомб в фильме &laquo;Диана&nbsp;&mdash; королева сердец&raquo; (1998). Картина про последний год жизни принцессы, где перемешались громкие романы, работа и отношения с сыновьями. Для Эми Секомб эта роль стала единственной в фильмографии.
Актриса Женевьев О'Рейли в фильме &laquo;Диана: Последние дни принцессы&raquo; (2007). Ее исполнение роли Дианы считается одним из самых удачных. Издание The New York Times писало, что создателям удалось не обожествлять Диану, а изобразить ее несовершенной героиней, которая нуждалась в любви и была способна манипулировать. Актриса Женевьев О'Рейли в фильме &laquo;Диана: Последние дни принцессы&raquo; (2007). Ее исполнение роли Дианы считается одним из самых удачных. Издание The New York Times писало, что создателям удалось не обожествлять Диану, а изобразить ее несовершенной героиней, которая нуждалась в любви и была способна манипулировать.
Актриса Наоми Уоттс в фильме &laquo;Диана: История любви&raquo; (2013). Фильм рассказывает о двух последних годах жизни Дианы, начиная с ее развода с принцем Чарльзом. Фильм получил преимущественно негативные отзывы. Сама Уоттс в одном из интервью призналась, что сложнее роли у нее не было Актриса Наоми Уоттс в фильме &laquo;Диана: История любви&raquo; (2013). Фильм рассказывает о двух последних годах жизни Дианы, начиная с ее развода с принцем Чарльзом. Фильм получил преимущественно негативные отзывы. Сама Уоттс в одном из интервью призналась, что сложнее роли у нее не было
Актриса Эмма Коррин в сериале &laquo;Корона&raquo; (4сезон, 2020). Эмме Коррин пришлось учиться говорить и танцевать, как принцесса Диана. Знаменитое свадебное платье Дианы сшили специально для актрисы. Дизайнер Эмануэльс, разработавший оригинальный наряд, дал съемочной группе выкройки. Актриса в интервью французскому Vogue рассказала, что надевать платье ей помогали около десяти человек, потому что оно огромное. &laquo;Когда я вышла &mdash; все замолчали. Из всего, что я надеваю в сериале, это платье самое грандиозное...&raquo; Актриса Эмма Коррин в сериале &laquo;Корона&raquo; (4сезон, 2020). Эмме Коррин пришлось учиться говорить и танцевать, как принцесса Диана. Знаменитое свадебное платье Дианы сшили специально для актрисы. Дизайнер Эмануэльс, разработавший оригинальный наряд, дал съемочной группе выкройки. Актриса в интервью французскому Vogue рассказала, что надевать платье ей помогали около десяти человек, потому что оно огромное. &laquo;Когда я вышла &mdash; все замолчали. Из всего, что я надеваю в сериале, это платье самое грандиозное...&raquo;
Актриса Джина де Ваал в мюзикле «Диана» (2021). Бродвейский мюзикл «Диана» перед премьерой на сцене дебютирует на Netflix в 2021 году. Шоу расскажет о событиях начала 80-х годов, когда Диана вышла замуж за принца Чарльза. Всего в мюзикле прозвучат 23 музыкальных композиции. Сценический дебют «Дианы» запланирован 25 мая 2021 года Актриса Джина де Ваал в мюзикле «Диана» (2021). Бродвейский мюзикл «Диана» перед премьерой на сцене дебютирует на Netflix в 2021 году. Шоу расскажет о событиях начала 80-х годов, когда Диана вышла замуж за принца Чарльза. Всего в мюзикле прозвучат 23 музыкальных композиции. Сценический дебют «Дианы» запланирован 25 мая 2021 года
Актриса Кристен Стюарт в фильме &laquo;Спенсер&raquo; (2021). Съемки фильма уже стартовали. Изначально англичан возмутил выбор Кристен Стюарт для роли принцессы Дианы из-за ее американского акцента. &laquo;Акцент чертовски меня пугает, потому что люди знают этот голос, он настолько отчетливый и особенный&hellip; &raquo; Известно, что актриса занимается с педагогом, который помогает поставить ей речь. Стюарт призналась, что она &laquo;давно не была так воодушевлена той ролью, которую предстоит исполнить&raquo; Актриса Кристен Стюарт в фильме &laquo;Спенсер&raquo; (2021). Съемки фильма уже стартовали. Изначально англичан возмутил выбор Кристен Стюарт для роли принцессы Дианы из-за ее американского акцента. &laquo;Акцент чертовски меня пугает, потому что люди знают этот голос, он настолько отчетливый и особенный&hellip; &raquo; Известно, что актриса занимается с педагогом, который помогает поставить ей речь. Стюарт призналась, что она &laquo;давно не была так воодушевлена той ролью, которую предстоит исполнить&raquo;
Актриса Элизабет Дебики и принцесса Диана (коллаж). Дебики сыграет Диану в финальных сезонах (5 и 6) сериала &laquo;Корона&raquo; о последних годах жизни принцессы Актриса Элизабет Дебики и принцесса Диана (коллаж). Дебики сыграет Диану в финальных сезонах (5 и 6) сериала &laquo;Корона&raquo; о последних годах жизни принцессы
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Принцесса Диана (в центре) и актрисы, сыгравшие ее
Актриса Кэролин Блисс в фильме «Чарльз и Диана: Королевская история любви» (1982). Картина вышла всего через год после свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы в Вестминстерском аббатстве. Для Кэролин Блисс это был экранный дебют. Роль Чарльза исполнил Дэвид Робб. Фильм стал 28-м в списке самых просматриваемых шоу в Америке за неделю.
Актриса Никола Формби в фильме «Женщины Виндзора» (1992). Фильм рассказывает о роли Дианы в истории британской монархии, а также о второй невестке королевы Елизаветы II Саре Фергюсон (бывшая супруга принца Эндрю)
Актриса Серена Скотт Томас в фильме «Диана: Ее подлинная история» (1993). Фильм снят по одноименному роману британского писателя Эндрю Мортона. В картине затронуты проблемы в отношениях Дианы и Чарльза. Автор показывает зрителю Диану в затяжной депрессии.
Актриса Джули Кокс в фильме «Влюбленная принцесса» (1996). Фильм снят по книге Анны Пастернак. Сюжет крутится вокруг романа капитана Джеймса Хьюитта и леди Ди, который случился когда она еще была замужем за принцем Чарльзом, что потрясло весь королевский двор. Зрители были недовольны выбором актрисы, из-за того что Кокс брюнетка и ниже ростом, чем была сама принцесса.
Актриса Эми Секомб в фильме «Диана — королева сердец» (1998). Картина про последний год жизни принцессы, где перемешались громкие романы, работа и отношения с сыновьями. Для Эми Секомб эта роль стала единственной в фильмографии.
Актриса Женевьев О'Рейли в фильме «Диана: Последние дни принцессы» (2007). Ее исполнение роли Дианы считается одним из самых удачных. Издание The New York Times писало, что создателям удалось не обожествлять Диану, а изобразить ее несовершенной героиней, которая нуждалась в любви и была способна манипулировать.
Актриса Наоми Уоттс в фильме «Диана: История любви» (2013). Фильм рассказывает о двух последних годах жизни Дианы, начиная с ее развода с принцем Чарльзом. Фильм получил преимущественно негативные отзывы. Сама Уоттс в одном из интервью призналась, что сложнее роли у нее не было
Актриса Эмма Коррин в сериале «Корона» (4сезон, 2020). Эмме Коррин пришлось учиться говорить и танцевать, как принцесса Диана. Знаменитое свадебное платье Дианы сшили специально для актрисы. Дизайнер Эмануэльс, разработавший оригинальный наряд, дал съемочной группе выкройки. Актриса в интервью французскому Vogue рассказала, что надевать платье ей помогали около десяти человек, потому что оно огромное. «Когда я вышла — все замолчали. Из всего, что я надеваю в сериале, это платье самое грандиозное...»
Актриса Джина де Ваал в мюзикле «Диана» (2021). Бродвейский мюзикл «Диана» перед премьерой на сцене дебютирует на Netflix в 2021 году. Шоу расскажет о событиях начала 80-х годов, когда Диана вышла замуж за принца Чарльза. Всего в мюзикле прозвучат 23 музыкальных композиции. Сценический дебют «Дианы» запланирован 25 мая 2021 года
Актриса Кристен Стюарт в фильме «Спенсер» (2021). Съемки фильма уже стартовали. Изначально англичан возмутил выбор Кристен Стюарт для роли принцессы Дианы из-за ее американского акцента. «Акцент чертовски меня пугает, потому что люди знают этот голос, он настолько отчетливый и особенный… » Известно, что актриса занимается с педагогом, который помогает поставить ей речь. Стюарт призналась, что она «давно не была так воодушевлена той ролью, которую предстоит исполнить»
Актриса Элизабет Дебики и принцесса Диана (коллаж). Дебики сыграет Диану в финальных сезонах (5 и 6) сериала «Корона» о последних годах жизни принцессы
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