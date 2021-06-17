Шляпки и маски: как проходят Королевские скачки во время пандемии
В Великобритании проходят Королевские скачки в Аскоте – традиционные конно-спортивные соревнования, которые каждый год становятся главным светским мероприятием. Скачки проводят с тех пор, как их основала королева Анна в 1711 году: в первый день посмотреть на бегущих лошадей приезжают члены королевской семьи и представители их близкого круга, а после на ипподром Аскота стремятся уже простые англичане и англичанки, которым тоже хочется выйти в шляпках и попасть в объективы фотокамер. В этом году шляпки дополнили маски в тон – пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась.
Как проходят королевские скачки в Аскоте во время пандемии — в фотогалерее «Газеты.Ru»
- В Госдуме назвали вопросом времени вступление Азербайджана в НАТО
- Браузер Opera прекратил поддержку сервисов VPN в России
- Моргенштерн подал в суд на СБУ
- Власти Украины предупредили об угрозе опустынивания страны
- Феминистка Арбатова оценила идею ВОЗ запретить женщинам выпивать
- ПФР начнет информировать россиян о размере будущей пенсии
- Студенту с цветными волосами исправили оценку за экзамен
- Путин объяснил ошибки в заявлениях пресс-секретаря Байдена Псаки
- Миллиарды для Ярославля: «Такеда» инвестирует в инновационную фармацевтику
- Против монополии: государственные цифровые сервисы в экономике
- Российские космические стартапы: быть или не быть
- Арбузы, джаз, вино: чем удивит Ставрополье летом и осенью
- Ночевка в гипермаркете: как ритейл изобретает новые способы завлечь посетителей в магазины