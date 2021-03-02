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Картины Уинстона Черчилля

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«Минарет мечети Аль-Кутубия», 1943 год «Минарет мечети Аль-Кутубия», 1943 год
«Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле», 1932 год «Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле», 1932 год
«Натюрморт», 1930 год «Натюрморт», 1930 год
«Гобелены Мальборо во дворце Бленхейма», 1928 год «Гобелены Мальборо во дворце Бленхейма», 1928 год
&laquo;Поле тюльпанов&raquo;, 1932 год &laquo;Поле тюльпанов&raquo;, 1932 год
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«Минарет мечети Аль-Кутубия», 1943 год
«Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле», 1932 год
«Натюрморт», 1930 год
«Гобелены Мальборо во дворце Бленхейма», 1928 год
«Поле тюльпанов», 1932 год
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