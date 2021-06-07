Ее тело — ее дело: Эмили Ратаковски — 30
Эмили Ратаковски родилась 7 июня 1991 года в Лондоне у родителей-американцев и в возрасте пяти лет переехала с ними в Калифорнию. Она знаменита, главным образом, откровенными фотографиями. Ратаковски, сторонница феминизма, настаивает на праве женщины демонстрировать свое тело и чувствовать себя сексуальной, не подвергаясь осуждению. Свободное отношение к обнаженному телу у нее сформировалось, в том числе, потому, что в детстве она часто бывала в родителями на нудистских пляжах. В прошлом году Эмили Ратаковски выпустила колонку в издании The Cut, в которой, в частности, пожаловалась на фотографа Ричарда Принса, использовавшего ее снимки для создания собственных работ, одну из которых ей пришлось выкупить.
Первая съемка модели была опубликована в эротическом журнале «Treats!» в 2012 году, за чем последовали работы в чувственных видеоклипах Робина Тикла «Blurred Lines» и группы Maroon 5 «Love Somebody». В октябре 2013 года журнал Esquire назвал Эмили Ратаковски «Женщиной года», а в 2014-м она уже появилась на обложке Sports Illustrated. Однако Ратаковски не стала делать карьеру в эротическом жанре или сниматься исключительно в купальниках — в портфолио модели появились обложки ведущих женских журналов мира, а в 2015-м она дебютировала на подиуме на показе Marc Jacobs. Параллельно модель занималась актерской карьерой — в частности, в 2015 году вышел фильм «128 ударов в минуту», где Ратаковски сыграла главную роль, партнером ее был актер Зак Эффрон.
Сейчас Ратаковски — обладательница Instagram-аккаунта, на который подписаны более 27,5 млн человек. А еще она молодая мать — 8 марта у модели и ее мужа, продюсера Себастьяна Беар-Макларда, родился сын. Она по-прежнему считается одной из самых сексуальных женщин планеты и настаивает, что ее тело принадлежит только ей самой.
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