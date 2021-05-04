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27 лет брака Билла и Мелинды Гейтс. Они развелись

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда сообщили о разводе после 27 лет брака. В опубликованном в Twitter совместном заявлении они объяснили, что долго и упорно работали над отношениями, однако поняли, что больше не могут развиваться как пара.

Билл Гейтс и Мелинда Френч начали встречаться после делового обеда в 1987 году, когда 23-летняя менеджер по продукту привлекла внимание сооснователя Microsoft любовью к паззлам и способностями к математике. Официально брак они заключили в 1994 году на Гавайях. За годы совместной жизни супруги воспитали троих детей, Дженнифер, Фиби и Рори, и основали крупнейший в мире частный благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, спонсирующий исследовательские и образовательные программы по всему миру. Сейчас они обещают, что продолжат вместе заниматься работой фонда.

27 лет брака четы Гейтс — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Мелинда Френч и Билл Гейтс на матче с участием &laquo;Сиэтл Суперсоникс&raquo;, 1993 год Мелинда Френч и Билл Гейтс на матче с участием &laquo;Сиэтл Суперсоникс&raquo;, 1993 год
Билл и Мелинда Гейтс во время вечеринки в Сиэтле вскоре после свадьбы на Гавайях, 1994 год Билл и Мелинда Гейтс во время вечеринки в Сиэтле вскоре после свадьбы на Гавайях, 1994 год
Мелинда и Билл Гейтс в Нью-Йорке, 2001 год Мелинда и Билл Гейтс в Нью-Йорке, 2001 год
Билл и Мелинда Гейтс в Сиэтле, 2001 год Билл и Мелинда Гейтс в Сиэтле, 2001 год
Мелинда и Билл Гейтс после заседания суда по делу Microsoft в Вашингтоне, 2002 год Мелинда и Билл Гейтс после заседания суда по делу Microsoft в Вашингтоне, 2002 год
Мелинда и Билл Гейтс на улице Дакки во время визита в Бангладеш, 2005 год Мелинда и Билл Гейтс на улице Дакки во время визита в Бангладеш, 2005 год
Мелинда и Билл Гейтс во время конференции в Торонто, 2006 год Мелинда и Билл Гейтс во время конференции в Торонто, 2006 год
Билл и Мелинда Гейтс в Гарварде, 2007 год Билл и Мелинда Гейтс в Гарварде, 2007 год
Билл и Мелинда Гейтс на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год Билл и Мелинда Гейтс на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год
Мелинда и Билл Гейтс на саммите Allen & Co. в штате Айдахо, 2009 год Мелинда и Билл Гейтс на саммите Allen & Co. в штате Айдахо, 2009 год
Билл и Мелинда Гейтс с наградой Уильяма Фулбрайта за достижения в области благотворительности во время церемонии награждения в Вашингтоне, 2010 год Билл и Мелинда Гейтс с наградой Уильяма Фулбрайта за достижения в области благотворительности во время церемонии награждения в Вашингтоне, 2010 год
Мелинда и Билл Гейтс в деревне около города Патна в Индии, 2011 год Мелинда и Билл Гейтс в деревне около города Патна в Индии, 2011 год
Мелинда и Билл Гейтс в новом здании центра для посетителей своего фонда в Сиэтле, 2012 год Мелинда и Билл Гейтс в новом здании центра для посетителей своего фонда в Сиэтле, 2012 год
Мелинда и Билл Гейтс во время конференции Allen and Co. в штате Айдахо, 2014 год Мелинда и Билл Гейтс во время конференции Allen and Co. в штате Айдахо, 2014 год
Билл и Мелинда Гейтс в Брюсселе, 2015 год Билл и Мелинда Гейтс в Брюсселе, 2015 год
Мелинда и Билл Гейтс во время интервью в Нью-Йорке, 2016 год Мелинда и Билл Гейтс во время интервью в Нью-Йорке, 2016 год
Билл и Мелинда Гейтс в Белом доме в Вашингтоне, 2016 год Билл и Мелинда Гейтс в Белом доме в Вашингтоне, 2016 год
Билл и Мелинда Гейтс в Белом доме в Вашингтоне, 2016 год Билл и Мелинда Гейтс в Белом доме в Вашингтоне, 2016 год
Билл и Мелинда Гейтс в Елисейском дворце в Париже, 2017 год Билл и Мелинда Гейтс в Елисейском дворце в Париже, 2017 год
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Мелинда Френч и Билл Гейтс на матче с участием «Сиэтл Суперсоникс», 1993 год
Билл и Мелинда Гейтс во время вечеринки в Сиэтле вскоре после свадьбы на Гавайях, 1994 год
Мелинда и Билл Гейтс в Нью-Йорке, 2001 год
Билл и Мелинда Гейтс в Сиэтле, 2001 год
Мелинда и Билл Гейтс после заседания суда по делу Microsoft в Вашингтоне, 2002 год
Мелинда и Билл Гейтс на улице Дакки во время визита в Бангладеш, 2005 год
Мелинда и Билл Гейтс во время конференции в Торонто, 2006 год
Билл и Мелинда Гейтс в Гарварде, 2007 год
Билл и Мелинда Гейтс на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год
Мелинда и Билл Гейтс на саммите Allen & Co. в штате Айдахо, 2009 год
Билл и Мелинда Гейтс с наградой Уильяма Фулбрайта за достижения в области благотворительности во время церемонии награждения в Вашингтоне, 2010 год
Мелинда и Билл Гейтс в деревне около города Патна в Индии, 2011 год
Мелинда и Билл Гейтс в новом здании центра для посетителей своего фонда в Сиэтле, 2012 год
Мелинда и Билл Гейтс во время конференции Allen and Co. в штате Айдахо, 2014 год
Билл и Мелинда Гейтс в Брюсселе, 2015 год
Мелинда и Билл Гейтс во время интервью в Нью-Йорке, 2016 год
Билл и Мелинда Гейтс в Белом доме в Вашингтоне, 2016 год
Билл и Мелинда Гейтс в Белом доме в Вашингтоне, 2016 год
Билл и Мелинда Гейтс в Елисейском дворце в Париже, 2017 год
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