27 лет брака Билла и Мелинды Гейтс. Они развелись
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда сообщили о разводе после 27 лет брака. В опубликованном в Twitter совместном заявлении они объяснили, что долго и упорно работали над отношениями, однако поняли, что больше не могут развиваться как пара.
Билл Гейтс и Мелинда Френч начали встречаться после делового обеда в 1987 году, когда 23-летняя менеджер по продукту привлекла внимание сооснователя Microsoft любовью к паззлам и способностями к математике. Официально брак они заключили в 1994 году на Гавайях. За годы совместной жизни супруги воспитали троих детей, Дженнифер, Фиби и Рори, и основали крупнейший в мире частный благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, спонсирующий исследовательские и образовательные программы по всему миру. Сейчас они обещают, что продолжат вместе заниматься работой фонда.
27 лет брака четы Гейтс — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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