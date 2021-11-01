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Кикимора, паучиха и зомби: в кого звезды нарядились на Хэллоуин

В минувшие выходные мир отмечал один из самых любимых праздников детей и взрослых Хэллоуин. В честь Дня всех святых, как обычно, звезды пытались перещеголять друг друга в выборе костюмов. Некоторые оделись предсказуемо – как, например, Максим Галкин, выбравший классический образ графа Дракулы. Другие же проявили невероятную фантазию – в частности, Ариана Гранде оказалась неузнаваема в образе персонажа из фильма 1954 года «Тварь из Черной лагуны».

В кого перевоплощались российские и зарубежные звезды в Хэллоуин — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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