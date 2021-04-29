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10 лет вместе: хроника семейной жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают десятилетие своего брака. 29 апреля 2011 года за их бракосочетанием в Вестминстерском аббатстве следили десятки миллионов жителей всего мира. В одной только Великобритании телетрансляцию посмотрели 26,3 млн человек – к ним присоединились более 10 млн зрителей из других стран, а число просмотров прямого эфира на YouTube достигло 72 млн.

С тех пор прошло 10 лет – за это время принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями троих детей, а их роль в королевской семье с каждым годом становилась все более весомой. Британцы постепенно учатся воспринимать герцогов Кембриджских как будущих короля и королеву Великобритании: хотя старший сын принца Чарльза находится лишь на втором месте среди претендентов на трон, именно в нем и его супруге британские подданные видят достойных монархов.

Десять лет брака Уильяма и Кейт – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году в университете Сэнт-Эндрюс, когда обоим было по 19 лет, встречаться они начали в 2003-м. В октябре 2010-го на отдыхе в Кении Уильям сделал Кейт предложение &ndash; и преподнес кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое носила его мать принцесса Диана. Месяцем позже Кларенс-Хауз объявил дату свадьбы пары &ndash; 29 апреля 2011 года Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году в университете Сэнт-Эндрюс, когда обоим было по 19 лет, встречаться они начали в 2003-м. В октябре 2010-го на отдыхе в Кении Уильям сделал Кейт предложение &ndash; и преподнес кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое носила его мать принцесса Диана. Месяцем позже Кларенс-Хауз объявил дату свадьбы пары &ndash; 29 апреля 2011 года
Венчание принца Уильяма и Кейт состоялось в Вестминстерском аббатстве &ndash; на церемонию были приглашены 1900 гостей, среди которых были дипломаты, министры стран Британского Содружества, армейские офицеры, представители королевского двора, не было лишь глав других государств. На свадьбе Кейт Миддлтон была в платье Alexander McQueen и тиаре Cartier, созданной для королевы Елизаветы Боуз-Лайон в 1936 году Венчание принца Уильяма и Кейт состоялось в Вестминстерском аббатстве &ndash; на церемонию были приглашены 1900 гостей, среди которых были дипломаты, министры стран Британского Содружества, армейские офицеры, представители королевского двора, не было лишь глав других государств. На свадьбе Кейт Миддлтон была в платье Alexander McQueen и тиаре Cartier, созданной для королевы Елизаветы Боуз-Лайон в 1936 году
Летом 2012 года в Лондоне проходили Олимпийские игры, на которых Уильям и Кейт, разумеется, болели за британскую команду. В частности, герцоги Кембриджские горячо поддерживали велосипедистов, которые в итоге принесли королевству золото Летом 2012 года в Лондоне проходили Олимпийские игры, на которых Уильям и Кейт, разумеется, болели за британскую команду. В частности, герцоги Кембриджские горячо поддерживали велосипедистов, которые в итоге принесли королевству золото
В 2013 году у пары родился первенец: принц Джордж появился на свет 22 июля в госпитале Святой Марии. По традиции, заложенной принцессой Дианой, герцоги позировали перед камерами на крыльце роддома с новорожденным младенцем на руках В 2013 году у пары родился первенец: принц Джордж появился на свет 22 июля в госпитале Святой Марии. По традиции, заложенной принцессой Дианой, герцоги позировали перед камерами на крыльце роддома с новорожденным младенцем на руках
В апреле 2014 года супруги впервые отправились в королевский тур вместе с маленьким Джорджем &ndash; их восьмимесячный сын стал главным героем фотографий из поездки в Австралию и Новую Зеландию В апреле 2014 года супруги впервые отправились в королевский тур вместе с маленьким Джорджем &ndash; их восьмимесячный сын стал главным героем фотографий из поездки в Австралию и Новую Зеландию
В 2015 году Кейт и Уильям стали родителями во второй раз &ndash; 2 мая у них родилась девочка, принцесса Шарлотта. Через два месяца &ndash; 5 июля &ndash; архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби крестил ее в церкви Святой Магдалины в резиденции Сандрингем В 2015 году Кейт и Уильям стали родителями во второй раз &ndash; 2 мая у них родилась девочка, принцесса Шарлотта. Через два месяца &ndash; 5 июля &ndash; архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби крестил ее в церкви Святой Магдалины в резиденции Сандрингем
В 2016 году году Кейт и Уильям отправились в новую поездку &ndash; на этот раз по Индии. Турне состоялось в апреле &ndash; представители королевской семьи посетили трущобы в городе Мумбаи, сыграли в крикет с юношеской командой, побывали в Тадж-Махале, встретились со звездами Болливуда и даже отпраздновали день рождения Елизаветы II в посольстве Великобритании в Дели В 2016 году году Кейт и Уильям отправились в новую поездку &ndash; на этот раз по Индии. Турне состоялось в апреле &ndash; представители королевской семьи посетили трущобы в городе Мумбаи, сыграли в крикет с юношеской командой, побывали в Тадж-Махале, встретились со звездами Болливуда и даже отпраздновали день рождения Елизаветы II в посольстве Великобритании в Дели
В начале 2017 года герцоги в очередной раз отметились на страницах изданий о светской жизни &ndash; в частности, они произвели фурор на церемонии вручения премии Британской киноакадемии (BAFTA). Кейт Миддлтон вновь выбрала для вечера платье Alexander McQueen. К слову, принц Уильям еще в 2010 году стал президентом Британской киноакадемии В начале 2017 года герцоги в очередной раз отметились на страницах изданий о светской жизни &ndash; в частности, они произвели фурор на церемонии вручения премии Британской киноакадемии (BAFTA). Кейт Миддлтон вновь выбрала для вечера платье Alexander McQueen. К слову, принц Уильям еще в 2010 году стал президентом Британской киноакадемии
В конце 2017 года принц Уильям и Кейт объявили, что ожидают рождения третьего ребенка. Принц Луи появился на свет 23 апреля 2018 года &ndash; встречать герцогиню после родов ее супруг приехал вместе со старшими детьми В конце 2017 года принц Уильям и Кейт объявили, что ожидают рождения третьего ребенка. Принц Луи появился на свет 23 апреля 2018 года &ndash; встречать герцогиню после родов ее супруг приехал вместе со старшими детьми
Все эти годы Кейт Миддлтон, которая увлекается фотографией, время от времени давала публике возможность увидеть неофициальные моменты из жизни своей семьи. Один из таких снимков, сделанный в Анмер-Холле в Норфолке, Кенсингтонский дворец &ndash; официальная резиденция герцогов &ndash; опубликовал на Рождество в 2019 году Все эти годы Кейт Миддлтон, которая увлекается фотографией, время от времени давала публике возможность увидеть неофициальные моменты из жизни своей семьи. Один из таких снимков, сделанный в Анмер-Холле в Норфолке, Кенсингтонский дворец &ndash; официальная резиденция герцогов &ndash; опубликовал на Рождество в 2019 году
Пандемия коронавирусной инфекции заставила жителей всего мира изменить свои привычки. Герцоги провели 2020 год в Анмер-Холле, регулярно выходя в эфир по видеосвязи и общаясь с представителями системы здравоохранения или учителями в школах. В конце года Кейт и Уильям отправились в небольшую поездку на королевском поезде, посетив Шотландию, Уэльс и некоторые графства Англии Пандемия коронавирусной инфекции заставила жителей всего мира изменить свои привычки. Герцоги провели 2020 год в Анмер-Холле, регулярно выходя в эфир по видеосвязи и общаясь с представителями системы здравоохранения или учителями в школах. В конце года Кейт и Уильям отправились в небольшую поездку на королевском поезде, посетив Шотландию, Уэльс и некоторые графства Англии
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в 2001 году в университете Сэнт-Эндрюс, когда обоим было по 19 лет, встречаться они начали в 2003-м. В октябре 2010-го на отдыхе в Кении Уильям сделал Кейт предложение – и преподнес кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое носила его мать принцесса Диана. Месяцем позже Кларенс-Хауз объявил дату свадьбы пары – 29 апреля 2011 года
Венчание принца Уильяма и Кейт состоялось в Вестминстерском аббатстве – на церемонию были приглашены 1900 гостей, среди которых были дипломаты, министры стран Британского Содружества, армейские офицеры, представители королевского двора, не было лишь глав других государств. На свадьбе Кейт Миддлтон была в платье Alexander McQueen и тиаре Cartier, созданной для королевы Елизаветы Боуз-Лайон в 1936 году
Летом 2012 года в Лондоне проходили Олимпийские игры, на которых Уильям и Кейт, разумеется, болели за британскую команду. В частности, герцоги Кембриджские горячо поддерживали велосипедистов, которые в итоге принесли королевству золото
В 2013 году у пары родился первенец: принц Джордж появился на свет 22 июля в госпитале Святой Марии. По традиции, заложенной принцессой Дианой, герцоги позировали перед камерами на крыльце роддома с новорожденным младенцем на руках
В апреле 2014 года супруги впервые отправились в королевский тур вместе с маленьким Джорджем – их восьмимесячный сын стал главным героем фотографий из поездки в Австралию и Новую Зеландию
В 2015 году Кейт и Уильям стали родителями во второй раз – 2 мая у них родилась девочка, принцесса Шарлотта. Через два месяца – 5 июля – архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби крестил ее в церкви Святой Магдалины в резиденции Сандрингем
В 2016 году году Кейт и Уильям отправились в новую поездку – на этот раз по Индии. Турне состоялось в апреле – представители королевской семьи посетили трущобы в городе Мумбаи, сыграли в крикет с юношеской командой, побывали в Тадж-Махале, встретились со звездами Болливуда и даже отпраздновали день рождения Елизаветы II в посольстве Великобритании в Дели
В начале 2017 года герцоги в очередной раз отметились на страницах изданий о светской жизни – в частности, они произвели фурор на церемонии вручения премии Британской киноакадемии (BAFTA). Кейт Миддлтон вновь выбрала для вечера платье Alexander McQueen. К слову, принц Уильям еще в 2010 году стал президентом Британской киноакадемии
В конце 2017 года принц Уильям и Кейт объявили, что ожидают рождения третьего ребенка. Принц Луи появился на свет 23 апреля 2018 года – встречать герцогиню после родов ее супруг приехал вместе со старшими детьми
Все эти годы Кейт Миддлтон, которая увлекается фотографией, время от времени давала публике возможность увидеть неофициальные моменты из жизни своей семьи. Один из таких снимков, сделанный в Анмер-Холле в Норфолке, Кенсингтонский дворец – официальная резиденция герцогов – опубликовал на Рождество в 2019 году
Пандемия коронавирусной инфекции заставила жителей всего мира изменить свои привычки. Герцоги провели 2020 год в Анмер-Холле, регулярно выходя в эфир по видеосвязи и общаясь с представителями системы здравоохранения или учителями в школах. В конце года Кейт и Уильям отправились в небольшую поездку на королевском поезде, посетив Шотландию, Уэльс и некоторые графства Англии
2021 год уже успел принести утрату королевской семье: 9 апреля в возрасте 99 лет скончался дед принца Уильяма герцог Эдинбургский Филипп
Десятилетие со дня свадьбы герцоги Кембриджские отпраздновали, опубликовав два семейных снимка
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