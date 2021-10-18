В наряде американской журналистки на встрече с Путиным увидели «намеренную провокацию»

Специалист по этикету Альбина Холгова оценила образ журналистки американского канала CNBC Хэдли Гэмбл, которая модерировала пленарное заседание Российской энергетической недели (РЭН) и взяла интервью у президента России Владимира Путина, сообщает «Лента.ру».

Журналистка была одета в короткое платье без рукавов, туфли на высоком каблуке, на ней были тяжелые серьги и массивный перстень. Такой образ, отметила Холгова, был неподходящим для официального мероприятия и нарушал правила этикета.

Эксперт предположила, что журналистка могла преследовать «какие-то собственные цели», выбрав такой наряд.

«Возможно, речь шла о намеренной провокации. Впрочем, такой внешний вид в любом случае недопустим. Да и волосы, кстати, можно было бы собрать — на встрече такого уровня распущенные волосы говорят о дурном тоне», — заключила она.

Пленарное заседание форума РЭН состоялось 13 октября. Ведущая CNBC задала главе РФ несколько вопросов, касающихся экспорта российской энергетики в страны Запада.Ранее сообщалось, что Гэмбл похвасталась в Instagram фото с Путиным. При этом она написала: «Мой лучший ракурс», поставив хештэги «феминизм» и «Россия».