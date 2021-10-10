Принц Уильям назвал члена королевской семьи, которого считает «угрозой» для династии

Принц Уильям считает сына королевы Елизаветы II принца Эндрю «угрозой» для королевской семьи. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, британская королевская семья планирует навсегда отстранить Эндрю от общественной жизни.

«Он ни при каких обстоятельствах не вернется, семья никогда этого не допустит. Уильям не поклонник дяди Эндрю», — сказал близкий к принцу источник.

По словам другого источника, больше всего принца Уильяма раздражает «грубое и неблагодарное» отношение Эндрю к своему высокому положению, которое герцог Кембриджский считает «риском» и «угрозой для семьи».

Ранее американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. По ее словам, в первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.