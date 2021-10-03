Эмили Ратаковски обвинила исполнителя Blurred Lines в домогательствах

Американская модель Эмили Ратаковски обвинила R&B-певца Робина Тика в домогательствах. Об этом пишет The Sunday Times.

В книге «Мое тело» она рассказала о случае во время съемок клипа на на песню Blurred Lines в 2013 году. Ратаковски была одной трех моделей, которые снимались полуобнаженными.

По словам модели, внезапно на съемочной площадке Тик подошел сзади и положил руки на ее обнаженную грудь. Музыкант выглядел пьяным, а его действия заставили девушку почувствовать «жар унижения».

Режиссер клипа Дайан Мартел подтвердила произошедшее.

«Я тогда закричала своим очень агрессивным бруклинским голосом: «Какого черта ты делаешь! Все, съемка окончена!» — приводятся ее слова в публикации.

Годом ранее Ратаковски обвинила в домогательствах фотографа Джонатана Ледера. Однако Ледер опроверг ее заявления, назвав их кричащими и безосновательными.