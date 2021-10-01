Муж внучки Елизаветы II рассказал, как дал оплеуху принцу Гарри

Супруг внучки королевы Великобритании Елизаветы II Зары Тиндалл — Майк Тиндалл — рассказал, как однажды дал оплеуху молодому принцу Гарри. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам экс-капитана сборной Англии по регби, инцидент произошел в 2003 году, когда он и его друзья по команде собрались в одном из баров Сиднея, чтобы отметить победу в чемпионате мира. Когда к ним присоединился 19-летний принц Гарри, Тиндалл решил с ним подраться, чтобы посмотреть на реакцию личной охраны. Через несколько секунд после удара телохранители принца повалили регбиста на землю.

Майк Тиндолл женат на внучке Елизаветы II, дочери принцессы Анны, Заре Филлипс. Он познакомился с будущей супругой в 2003 году во время чемпионата мира по регби, когда и подрался с принцем Гарри, ее двоюродным братом. В марте этого года у Майка и Зары Тиндолл родился третий ребенок — десятый правнук британской королевы — Лукас Филипп.

Ранее сообщалось, что принца Гарри накормили жареной курицей в Гарлеме.