Fendi на новом показе в Милане вернул в моду стиль диско

Модный дом на показе в Милане представил белые брючные костюмы и кафтаны в стиле диско. Об этом пишет The Guardian.

Неделя моды вернулась в Милан после пандемии. «Милан снова выглядит оживленным, люди идут ужинать и веселятся», - прокомментировал увиденное британский модельер Ким Джонс, чье шоу Fendi открыло неделю моду и получило множество положительных отзывов.

Шоу Fendi было организовано как вечер Studio 54 (культовый ночной клуб и всемирно известная дискотека, прославившаяся легендарными вечеринками).

Модели с зачесанными назад волосами и бронзовыми скулами прохаживались по зеркальному подиуму. Их сопровождал свет прожекторов, имитируя дискотечный шар. Самыми яркими нарядами коллекции стали белые брючные костюмы и кафтаны.

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Джонс заявил, что новая коллекция была вдохновлена работами Антонио Лопеса, культового иллюстратора моды, который дружил с Энди Уорхолом. У Лопеса были прочные связи с Фенди через Карла Лагерфельда, предшественника Джонса в модном доме.

Как пишет издание, ранее все эскизы костюмов рисовали на моделях с приподнятым подбородком и угловатым лицом. Это десятилетиями навязывало моде консервативную эстетику, пока в начале 1970-х годов мягкие и чувственные рисунки Лопеса не открыли новую эру. Лопес также был одним из первых борцов за разнообразие в выборе моделей. Он поддерживал карьеру цветных моделей, включая Кэрол Лабри. Лопес создал культовые пальто и сумки, в которых знаменитости в 70-х и 80-х.

Джонс считает, что женщины хотят универсальную, удобную и функциональную одежду. Он придерживается этих принципов в воздании коллекций.