Путешествующих по стране россиян раздражают плохие дороги и грязные туалеты

Жители России назвали самые раздражающие факторы в путешествиях по стране, о результатах опроса «Газете.Ru» рассказали в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру».

Исследование, в котором приняли участие 2133 человека, показало, что плохое состояние дорог раздражает 40% респондентов, а грязные туалеты – 18%.

Третье место заняли ограничения, введенные в регионах из-за распространения коронавирусной инфекции – ими недовольны 12%. Низкий уровень сервиса и мусор на дорогах разделили четвертое место (7%), отсутствие инфраструктуры и обилие туристов раздражают 6% путешественников.

Меньше всего путешественники жаловались на еду и отношение к ним местных жителей – недовольство выразили по 2% участников опроса.

Ранее стало известно, куда этим летом россияне чаще всего летали с детьми.