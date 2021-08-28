Елизавета II примет участие в конференции по изменению климата

Королева Великобритании Елизавета II примет участие в конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго этой осенью, заявили организаторы мероприятия в Twitter.

«Мы рады сообщить, что Ее Величество Королева посетит 26-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Содружества наций отметили, что страны содружества, которое возглавляет королева, выступают за борьбу с изменением климата с 1989 года в рамках Лангкавиской декларации.

Британская сторона также выразила надежду на участие в конференции в Глазго президента России Владимира Путина. Обе страны полагают, что борьба с изменениями климата является направлением, в котором Россия и Великобритания могут сотрудничать.

В июне президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал о негативном влиянии глобального потепления на ситуацию вокруг арктических городов и раскрыл российские планы по опережению Европы в плане сокращения эмиссии парниковых газов.