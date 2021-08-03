Телеведущий Александр Гордон вспомнил, как встретился с Путиным

Российский телеведущий Александр Гордон поделился тем, как впервые побывал в гостях у президента Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «вДудь».

Журналист вспомнил о своем визите в резиденцию, где в первый раз встретился с российским главой. Речь идет о втором президентском сроке Владимира Путина.

В те времена Гордон, по его словам, дружил и работал с бывшей супругой президента Людмилой. Тогда записывался проект на тему семейных отношений и однажды они работали в резиденции Путина.

Когда Гордон встретился с Путиным, разговор был ограничен только взаимным приветствием.

«Я стою, [говорю]: «Здравствуйте, Владимир Владимирович». Он говорит: «Здравствуйте, Александр». Все, ну а что еще скажешь?», — сказал Гордон.

При этом журналист описал жилище президента России как «очень скромное».

В каком именно году произошли эти события — Гордон не уточнил.

В прошлом году Александр Гордон развелся. Пара поженилась в 2014 году, когда ведущему было 50 лет, а его избраннице — 20.