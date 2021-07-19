Дочь Заворотнюк заразилась коронавирусом

Дочь российской артистки Анастасии Заворотнюк Анна заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в сторис своего Instagram.

«Вкус сегодня пропал окончательно <…> Запах тоже пропал, но резких запах, типо духов, отдаленно чувствую», — написала Заворотнюк.

Позднее к этим симптомам прибавилась заложенность в ушах, «как при взлете самолета». Девушка также пожаловалась на ухудшение слуха. Кроме того, коронавирусом заболел и ее молодой человек, сообщает она.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловалась на то, что уже два года она страдает от депрессии и тревоги, а также панических атак. По ее словам, затяжную болезнь первый год она глушила сильными препаратами, но сделала своему организму только хуже. Последний год она обращается к специалистам за помощью.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.