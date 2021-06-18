Ким Кардашьян призналась, что хотела сбежать с собственной свадьбы

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила, что едва не сбежала с собственной свадьбы с бывшим супругом, экс-баскетболистом Крисом Хамфрисом. Такое заявление она сделала в интервью телеведущему Энди Коэну в спецвыпуске к финальному эпизоду шоу, который был размещен на сайте телеканала EOnline.

Как рассказала мать знаменитого семейства Крис Дженнер, это было накануне свадебной церемонии, во время ее репетиции.

Она отметила, что сказала дочке, что та не обязана выходить замуж за этого спортсмена, если не хочет этого. Дженнер также вспомнила, что назвала это «плохой идеей».

Сама Кардашьян призналась, что в день свадьбы ощущала «давление», поскольку уже потратила контрактный гонорар на собственный свадебный спецвыпуск и не хотела «всех подводить». Также телезвезда боялась, что из-за такого решения в ее адрес могли последовать насмешки.

«Я думала: мы снимаем это для телевидения. Если я сейчас сбегу, то прослыву сбежавшей невестой, и это звание прицепится», — сказала Кардашьян.

В результате Кардашьян и Хамфрис поженились. Их брак длился 72 дня, после чего пара развелась.

В феврале этого года Кардашьян подала на развод с Уэстом после семи лет брака. Сообщалось, что звезда реалити-шоу намерена добиваться совместной юридической и физической опеки над их четырьмя детьми.