Жена Байдена поиграла с сыном Бориса Джонсона

Супруга президента США Джилл Байден прогулялась с женой и сыном премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время визита в британское графство Корнуолл, сообщает The Sun.

Когда американский лидер Джо Байден и премьер Британии проводили переговоры, их супруги Джилл Байден и Кэрри Саймондс в сопровождении годовалого Уилфреда Джонсона посетили местный пляж, где первая леди США поиграла с сыном главы британского правительства.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов и его супруга прибыли в Великобританию в рамках европейского турне.

29 мая 56-летний глава британского правительства и 33-летняя Кэрри Саймондс тайно поженились в католическом Вестминстерском соборе в окружении близких друзей и членов семьи. Это произошло всего через шесть дней после того, как пара, которая обручилась в декабре 2019 года, разослала гостям приглашения, в которых говорилось, что церемония состоится 30 июля 2022 года. Подробности тайной свадьбы — в материале «Газеты.Ru».