Бывший кремлевский повар рассказал о кулинарных пристрастиях Путина и Медведева

Французский повар Жером Риго, работавший в Кремле до 2012 года, рассказал о своих впечатлениях о работе в России. Об этом сообщает Paris Match.

По словам Риго, ему запрещено раскрывать подробности своей работы, но о некоторых деталях он все же может рассказать. Так, например, президент России Владимир Путин предпочитает мясные блюда, а заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев любит рыбу под кисло-сладким соусом.

Повар отметил, что перед приготовлением еды армейские врачи в России проверяют продукты в специальной лаборатории. Только после этого Риго мог приступать к приготовлению блюд.

По данным издания, француз до сих пор готовит в своем ресторане у себя на родине некоторые русские блюда – уху, сибирские пельмени из свинины со сметаной, пироги с грибами и мясом, кулебяку с семгой. Он отмечает, что у некоторых российских поваров очень высокий уровень, и они вполне могли бы работать за границей, в том числе во Франции.