Дочь Шойгу выйдет замуж за блогера

Дочь главы минобороны России Сергея Шойгу Ксения объявила Instagram о том, что выходит замуж за спортивного блогера Алексея Столярова.

«Я теперь невеста! Очень люблю тебя! Спасибо за все все и за это утро!», — написала она.

В ответ на пост невесты Столяров выложил совместное фото с Шойгу в своем Instagram.

«Как же мне повезло с тобой, люблю тебя! P.S. Теперь можно выкладывать с тобой фотки», — подписал он.

Ксения Шойгу — руководитель проектов «Лига героев» и «Гонка героев», а также президент Федерации триатлона России.

Алексей Столяров является спортивным блогером. Его блог по тематике спорта и фитнеса на YouTube насчитывает почти 3 млн подписчиков.

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