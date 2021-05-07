TMZ: развод Билла и Мелинды Гейтс не был мирным

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Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда давно планировали развод, их расставание не было мирным, сообщает издание TMZ со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, пара планировала проинформировать общественность о разводе еще в марте текущего года. При этом Мелинда Гейтс арендовала остров Каливни в Гренаде по цене $132 тысячи за ночь.

В соответствии с планом Мелинды, на острове она и их с Гейтсом дети должны были скрыться от внимания прессы после громкого заявления. Самого же основателя Microsoft в эту поездку не пригласили, заявили собеседники издания.

«Это не было дружеским расставанием. Нам сообщили, что Мелинда и большая часть семьи злились на Билла за различные поступки, которые, по их утверждениям, он совершил», – указано в материале TMZ.

При этом подробности о причинах недовольства семьи не приводятся.

4 мая стало известно, что основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда приняли решение о расторжении брака после 27 лет совместной жизни. Как сообщает Bloomberg, Мелинда при разводе получила ценные бумаги на $1,8 млрд, на данный момент раздел имущества продолжается.