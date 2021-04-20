Google назвал борщ российским блюдом

Борщ оказался в списке десяти российских блюд, вошедших в историю, по версии интернет-платформы «Google искусство и культура».

«История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста», — написано в статье.

Также в материале уточняется, что изначально суп готовили с борщевиком, который со временем был заменен другими ингредиентами, а название «борщ» стало собирательным для супов с кислым вкусом.

В поваренных книгах есть много вариантов борща, среди которых украинский — с тертым салом и чесноком, московский — с беконом, сосисками и вареной говядиной, а также борщ по-флотски, в который входит красный перец и копченая свинина, подчеркивают авторы материала.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже заявку с просьбой признать борщ национальным украинским блюдом. Автор идеи — телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко, который также призывал к «декоммунизации кухни» на Украине.