Британский таблоид Mirror узнал, что после смерти королевы Елизаветы II тело принца Филиппа перезахоронят.

Издание отмечает, что до ухода Елизаветы II из жизни гроб герцога Эдинбургского поместят в Королевском хранилище часовни Святого Георгия.

Ожидается, что дату похорон принца Филиппа назовут в ближайшие дни.

Согласно данным СМИ, позже его тело будет перемещено в мемориальную часовню Георга VI рядом с королевой.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что не коронавирус стал причиной госпитализации. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.