Журнал GQ вручил премии Super Women 12 женщинам из разных сфер
Ника Пикекатлет
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Редакция журнала GQ провела вручение третьей премии издания GQ Super Women. Об этом сообщается на сайте GQ.
Мероприятие прошло в московском театре «Школа современной пьесы». Лауреатами стали 12 представительниц разных сфер.
Так, в номинации «Режиссерская работа» награду получила Анна Меликян, в «Медиа» обладательницей приза стала журналистка Екатерина Гордеева. Награду также получила актриса Виктория Исакова за победу в номинации «Кино и театр».
Кроме того, лауреатами стали продюсер Софья Троценко, фигуристка Елизавета Туктамышева, предприниматель Гузель Санжапова, шеф-повар Алена Солодовиченко и певица Аида Гарифуллина.
Ранее премию «Человек года» по версии GQ присудили врачам.
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