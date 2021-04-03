Журнал GQ вручил премии Super Women 12 женщинам из разных сфер

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Редакция журнала GQ провела вручение третьей премии издания GQ Super Women. Об этом сообщается на сайте GQ.

Мероприятие прошло в московском театре «Школа современной пьесы». Лауреатами стали 12 представительниц разных сфер.

Так, в номинации «Режиссерская работа» награду получила Анна Меликян, в «Медиа» обладательницей приза стала журналистка Екатерина Гордеева. Награду также получила актриса Виктория Исакова за победу в номинации «Кино и театр».

Кроме того, лауреатами стали продюсер Софья Троценко, фигуристка Елизавета Туктамышева, предприниматель Гузель Санжапова, шеф-повар Алена Солодовиченко и певица Аида Гарифуллина.

Ранее премию «Человек года» по версии GQ присудили врачам.