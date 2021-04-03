Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Стиль

Просто супер: кто получил премию GQ

В этом году премию GQ Super Women вручали в третий раз, причем наградить решили сразу 12 претенденток, так как в 2020-м из-за пандемии церемония не проводилась. Награждали за заслуги в спорте, культуре, благотворительности, журналистике и бизнесе. Среди лауреатов оказались глава Ростуризма Зарина Догузова, актрисы Ян Гэ и Виктория Исакова, режиссер Анна Меликян, оперная певица Аида Гарифуллина, фигуристка Елизавета Туктамышева и журналист Екатерина Гордеева.

Поддержать номинантов и похвастаться нарядами на церемонию пришли Ксения Собчак, Марианна Максимовская, Яна Рудковская, Игорь Верник, Елена Летучая и Агата Муцениеце.

Триумфаторы и гости церемонии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

close
Виктория Исакова, Ян Гэ, Елизавета Туктамышева Виктория Исакова, Ян Гэ, Елизавета Туктамышева
Режиссер Анна Меликян, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Режиссерская работа&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Режиссер Анна Меликян, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Режиссерская работа&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Телеведущая Ксения Собчак и певица Полина Гудиева на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Телеведущая Ксения Собчак и певица Полина Гудиева на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Журналист Катерина Гордеева, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Медиа&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Журналист Катерина Гордеева, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Медиа&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Актриса Анна Чурина перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Актриса Анна Чурина перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Актриса Виктория Исакова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Кино и театр&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Актриса Виктория Исакова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Кино и театр&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Продюсер Нателла Крапивина с дочерью Софией на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Продюсер Нателла Крапивина с дочерью Софией на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Певица Наталья Подольская перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Певица Наталья Подольская перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Фигуристка Елизавета Туктамышева, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Спорт&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Фигуристка Елизавета Туктамышева, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Спорт&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Гузель Санжапова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Бизнес онлайн&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Гузель Санжапова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Бизнес онлайн&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;BOSS Woman. Внутренняя сила&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;BOSS Woman. Внутренняя сила&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Журналист Марианна Максимовская с супругом Василием Борисовым на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Журналист Марианна Максимовская с супругом Василием Борисовым на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Продюсер Яна Рудковская на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Продюсер Яна Рудковская на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Режиссер, актриса и певица Ян Гэ, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Энергия и изящество&raquo; (La Scolca), на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Режиссер, актриса и певица Ян Гэ, получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Энергия и изящество&raquo; (La Scolca), на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Актриса Агата Муцениеце на ежегодной премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Актриса Агата Муцениеце на ежегодной премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Оперная певица Аида Гарифуллина (сопрано), получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Музыкальное искусство&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года Оперная певица Аида Гарифуллина (сопрано), получившая премию GQ Super Women в номинации &laquo;Музыкальное искусство&raquo;, на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Актеры Игорь Верник и Алена Михайлова на церемонии награждения победителей премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Актеры Игорь Верник и Алена Михайлова на церемонии награждения победителей премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Телеведущая Елена Летучая на ежегодной премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года Телеведущая Елена Летучая на ежегодной премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Звезда родилась: Леди Гаге -- 35
Звезда родилась: Леди Гаге -- 35
Кадры с места крупной аварии в центре Москвы
Кадры с места крупной аварии в центре Москвы
Стрельба в коттеджном поселке
Стрельба в коттеджном поселке "Новые Вешки"
Опубликованы кадры с арсеналом стрелка из Мытищ
Опубликованы кадры с арсеналом стрелка из Мытищ
Виктория Исакова, Ян Гэ, Елизавета Туктамышева
Режиссер Анна Меликян, получившая премию GQ Super Women в номинации «Режиссерская работа», на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Телеведущая Ксения Собчак и певица Полина Гудиева на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Журналист Катерина Гордеева, получившая премию GQ Super Women в номинации «Медиа», на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Актриса Анна Чурина перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Актриса Виктория Исакова, получившая премию GQ Super Women в номинации «Кино и театр», на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Продюсер Нателла Крапивина с дочерью Софией на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Певица Наталья Подольская перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Фигуристка Елизавета Туктамышева, получившая премию GQ Super Women в номинации «Спорт», на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Гузель Санжапова, получившая премию GQ Super Women в номинации «Бизнес онлайн», на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, получившая премию GQ Super Women в номинации «BOSS Woman. Внутренняя сила», на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Журналист Марианна Максимовская с супругом Василием Борисовым на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Продюсер Яна Рудковская на церемонии вручения премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Режиссер, актриса и певица Ян Гэ, получившая премию GQ Super Women в номинации «Энергия и изящество» (La Scolca), на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Актриса Агата Муцениеце на ежегодной премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Оперная певица Аида Гарифуллина (сопрано), получившая премию GQ Super Women в номинации «Музыкальное искусство», на церемонии награждения в Москве, 2 апреля 2021 года
Актеры Игорь Верник и Алена Михайлова на церемонии награждения победителей премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Телеведущая Елена Летучая на ежегодной премии GQ Super Women в Москве, 2 апреля 2021 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Стиль /
Вишня в цвету: где распустилась сакура
Вишня в цвету: где распустилась сакура
12
Стиль /
За победу добра над злом: в Индии отмечают праздник Холи
За победу добра над злом: в Индии отмечают праздник Холи
12
Стиль /
Лучшие снимки открытого конкурса World Photography Awards
Лучшие снимки открытого конкурса World Photography Awards
11
Стиль /
Снова без праздника: как в Дублине прошел День Святого Патрика
Снова без праздника: как в Дублине прошел День Святого Патрика
11
Стиль /
5 работ победителей Притцкеровской премии 2021 года
5 работ победителей Притцкеровской премии 2021 года
10
Стиль /
Пережил операцию: 99-летнего принца Филиппа выписали из больницы
Пережил операцию: 99-летнего принца Филиппа выписали из больницы
10
Стиль /
Лучшие фотографии недели
Лучшие фотографии недели
11
Стиль /
Любимцы президентов: какие собаки жили в Белом доме
Любимцы президентов: какие собаки жили в Белом доме
12
Стиль /
Равные права вместо цветов: как в мире отметили 8 марта
Равные права вместо цветов: как в мире отметили 8 марта
25
Все фоторепортажи