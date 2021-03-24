У Елизаветы II появился еще один правнук

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз, у ее внучки Зары Тиндалл родился сын. Об этом сообщает журнал Hello.

Отмечается, что ребенок появился на свет в воскресенье 21 марта.

Своему третьему ребенку Тиндаллы дали имя Лукас Филип. Уточняется, что вес новорожденного — 3,7 кг (8 фунтов 4 унции).

Зара Тиндалл является дочерью принцессы Анны, она — олимпийская медалистка в конном спорте (серебряный призер лондонской Олимпиады, 2012 год). В июле 2011 года Зара вышла замуж за регбиста Майка Тиндалла. У Тиндаллов есть две дочери – шестилетняя Миа и двухлетняя Лена.

В феврале текущего года стало известно, что внучка королевы Великобритании Елизаветы II, дочь герцога Йоркского Эндрю и герцогиню Йоркской Сары — принцесса Евгения родила первенца.