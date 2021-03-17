СМИ узнало о разговоре принца Гарри с отцом и братом после резонансного интервью

Принц Гарри поговорил со своим отцом принцем Чарльзом и братом принцем Уильямом после интервью Опре Уинфри, которое вызвало резонанс в обществе. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, которые принц Гарри и его жена Меган Маркл передали журналистке Гейл Кинг, этот разговор был «непродуктивным». Однако супруги выразили радость в связи тем, что диалог с королевской семьей начался.

При этом подчеркивается, что сама Меган Маркл еще не контактировала с королевской семьей.

В 2020 году пара сложила с себя обязанности старших членов королевской семьи, однако принц Гарри остается шестым в очереди на британский престол.

Ранее стало известно, что королева Елизавета II в ближайшее время обсудит с принцем Гарри его интервью Опре.