Американская актриса Пэрис Хилтон объявила о своей помолвке с 39-летним бизнесмен Картером Реумом. Об этом она рассказала в своем Instagram.

О важном событии в жизни Хилтон сообщила в свой день рождения — 17 февраля актрисе исполнилось 40 лет.

«Прошлый год с COVID ускорил очень многое. Как человек, который постоянно путешествовал, у меня была возможность остаться дома и пересмотреть то, что было для меня важно», — написала Хилтон.

По ее словам, проведенное во время пандемии время с ее возлюбленным стало «настоящим подарком». Она также отметила, что «с нетерпением ждет следующей главы» в их истории.

Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако близкие отношения начали их связывать год назад. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.