Сенатор пришла на слушания по импичменту Трампу в разных туфлях

Сенатор от Демократической партии США Тина Смит пришла на заседание по делу об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу в туфлях разного цвета.

Фотографию своей обуви член сената опубликовала на странице в Twitter. На снимке видно, что одна из туфель золотого, а вторая темно-серого цвета.

«Думаю, утром у меня было много мыслей в голове», – написала Смит.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.

По последним данным, сенат перешел к заключительным заявлениям сторон.