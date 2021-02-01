Названы самые необычные места бракосочетаний в Москве

В московской мэрии рассказали о самых необычных местах, где проходили церемонии бракосочетания в столице.

Так, за 2020 год для свадьбы нестандартные места выбрали около шести тыс. пар.

Наиболее популярным местом стал особняк «Роял», в котором церемонию бракосочетания прошли 500 пар. Также в тройку лидеров вышли особняк Спиридонова и особняк на Волхонке, где прошло по около 350 торжественных мероприятий.

Кроме того, молодожены часто выбирали в качестве места для свадьбы площадки с панорамным видом — в «Москва-Сити» и Останкинской телебашне (всего около 700 церемоний). Популярностью также пользовались спортивная арена «Лужники» и стадион «Спартак».

Ранее московские ЗАГСы заявили, что 31 декабря 2020 года провести церемонии бракосочетания планировали более 150 пар.