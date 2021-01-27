Цветочное шоу в Лондоне впервые за век перенесли из-за коронавируса

Крупнейшая цветочная выставка в Челси перенесена на осень в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает SkyNews.

Обычно мероприятие проходит в мае, на нем демонстрируют лучшие образцы весеннего садоводства. Теперь же выставка пройдет в период с 21 по 26 сентября и будет посвящена красоте осенней природы.

Организаторы рассчитывают на то, что к осени санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире улучшится, в том числе за счет вакцинации. Они также отмечают, что дизайнерам и садоводам предоставится шанс поработать с растениями, которые недоступны в мае.

Уточняется, что за 108 лет выставка впервые переносится на осень. В прошлом году из-за пандемии коронавируса выставка цветов прошла в онлайн-формате.

До этого из-за коронавируса был перенесен Каннский кинофестиваль.