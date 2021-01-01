Жена Байдена не смогла взорвать хлопушку в новогоднем интервью
Катерина Медведева
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Жена избранного президента США Джо Байдена Джилл не смогла взорвать хлопушку во время новогоднего интервью.
В рамках ежегодной новогодней передачи Rockin Eve Байдены дали интервью. Беседа была показана на Таймс-сквер в Нью-Йорке в прямом эфире в канун Нового года.
Избранный президент и будущая первая леди поблагодарили медиков, борющихся с коронавирусом, и призвали граждан вакцинироваться от инфекции.
В конце интервью Джилл Байден планировала взорвать конфетти, но хлопушка не сработала и разломалась пополам.
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