«Дают надежду»: названы главные цвета 2021 года

Международный исследовательский институт Pantone назвал главные цвета 2021 года. Об этом сообщается на сайте института.

На этот раз институтом были выбраны сразу два оттенка. Первым стал Illuminating — яркий и желтый. Pantone отмечает, что этот цвет наполняет теплом и жизненной энергией.

Вторым оттенком был назван Ultimate Gray, то есть спокойный и холодный серый, который напоминает гальку на пляже. В заявлении института сказано, что этот цвет способен выдержать испытание временем.

Там добавили, что эти оттенки лучше всего совмещать вместе.

«Практичное, но в то же время теплое и оптимистичное сочетание дает нам надежду. Сейчас людям особенно важно чувствовать бодрость духа», — заключила исполнительный директор Pantone Литрис Эйсман.

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