Польский Vogue показал обложку в честь митингов против запрета абортов

Польская редакция журнала Vogue показала обложку нового выпуска, которая связана с проходящими в стране акциями протестов против запрета абортов. Фотографии были опубликованы в Instagram Vogue в Польше.

На обложке декабрьского номера появилась модель и активистка Аня Рубик. Девушка оценила работу как «самую важную и личную» в карьере.

Так, все три снимка сделаны в телесных и ярко-красных цветах.

На одном из снимков на лице модели изображена красная молния, которая стала символом акций протестов против запрета абортов властями Польши. Этот знак активисты рисуют на лицах, а также изображают на плакатах.

Ранее Конституционный суд Польши принял решение о том, что прерывание беременности по причине патологии плода не соответствует положениям конституции страны. Это вызвало волну протестов в стране.

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