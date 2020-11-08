Меланья Трамп призывает учитывать законные голоса на выборах президента
Первая леди США Меланья Трамп призвала учитывать законные голоса, которые были отданы в ходе выборов главы Белого дома. Об этом она написала в своем Twitter.
По ее словам, каждый гражданин США заслуживает честного проведения выборов.
«Каждый законный — не незаконный — голос должен быть учтен. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной транспарентности», — написала Меланья Трамп.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Меланья Трамп задумалась о разводе после результатов выборов
— CNN: зять и советник Трампа предложил ему признать поражение на выборах
— Трамп: у нас есть письменные показания о мошенничестве при голосовании