Меланья Трамп призывает учитывать законные голоса на выборах президента

Первая леди США Меланья Трамп призвала учитывать законные голоса, которые были отданы в ходе выборов главы Белого дома. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, каждый гражданин США заслуживает честного проведения выборов.

«Каждый законный — не незаконный — голос должен быть учтен. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной транспарентности», — написала Меланья Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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