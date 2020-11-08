Меланья Трамп задумалась о разводе после результатов выборов
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья после оглашения результатов выборов в стране задумалась о разводе. Об этом сообщает Daily Mail.
Так, экс-помощница семьи Омароса Маниголт-Ньюман рассказала, что первая леди США думала о том, чтобы развестись с политиком уже давно, однако ждала, пока он покинет свой пост.
«Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — сказала она.
В свою очередь другая помощница семьи Стефани Волкофф добавила, что брак Меланьи и Дональда был сделкой, поэтому все четыре года в Белом доме они спали в разных комнатах.
При этом американские журналисты, комментируя слова первой леди о том, что пара находится в прекрасных отношениях, предполагают, что это являлось пунктом брачного договора Трампов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Не всегда согласна»: что говорит о муже Меланья Трамп
— 7 самых скандальных нарядов Меланьи Трамп