Меланья Трамп задумалась о разводе после результатов выборов

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья после оглашения результатов выборов в стране задумалась о разводе. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, экс-помощница семьи Омароса Маниголт-Ньюман рассказала, что первая леди США думала о том, чтобы развестись с политиком уже давно, однако ждала, пока он покинет свой пост.

«Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — сказала она.

В свою очередь другая помощница семьи Стефани Волкофф добавила, что брак Меланьи и Дональда был сделкой, поэтому все четыре года в Белом доме они спали в разных комнатах.

При этом американские журналисты, комментируя слова первой леди о том, что пара находится в прекрасных отношениях, предполагают, что это являлось пунктом брачного договора Трампов.

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