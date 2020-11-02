СМИ: принц Уильям втайне переболел коронавирусом

Принц Уильям переболел коронавирусом SARS-CoV-2 в тайне от общественности. Об этом сообщает The Sun.

Издание отмечает, что положительный результат теста на COVID-19 герцог Кембриджский получил в апреле, однако принял решение продолжить работу в обычном режиме.

По данным СМИ, в конечном итоге заболевание переросло в тяжелую форму. В какой-то момент принц Уильям испытывал трудности с дыханием, что спровоцировало беспокойство его близких.

Позднее член королевской семьи был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке. За ним ухаживали дворцовые врачи.

Издание добавляет, что принц принял решение о неразглашении сведений о своей болезни поскольку это могло бы вызвать панику в обществе на фоне новостей о COVID-19 у премьер-министра Британии Бориса Джонсона и отца принца Уильяма принца Чарльза.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 46,5 млн заболевших, почти 34 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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