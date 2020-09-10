Косметолог рассказала, когда стоит начинать бороться с морщинами

Врач- косметолог Астрид Овеян рассказала, когда стоит начинать бороться с морщинами.

Первые мимические морщины начинают появляться около 23 лет. В этом возрасте стоит делать фитнес лица и использовать тейпы — особые эластичные пластыри, которые приклеивают на лицо в качестве средства от преждевременного появления морщин.

При этом с наступлением определенного возраста тейпы потеряют свою эффективность.

«Если уже 35 лет и выше, если есть уже заломы, есть привычка хмуриться, удивляться, и вы начинаете заниматься тейпами – то тут будет больше баловство. Если на лице уже образовались морщины, рубцовые линии, то ни один тейп уже не сгладит эти моменты», — объяснила косметолог радио Sputnik.

Она добавила, что прежде, чем использовать любые способы борьбы с морщинами, следует проконсультироваться со специалистом.

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